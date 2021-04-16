"Должен поставить на ноги": сын известного актера бросил ребенка на престарелого отца

Актеру Сергею Никоненко 16 апреля исполнилось 80 лет. Несмотря на преклонный возраст, знаменитость продолжает работать.

По словам актера, он только утром в день своего юбилея вернулся с гастролей. Однако отдыхать звезде некогда. Уже вечером артисту предстоит выйти на сцену в спектакле "Калина красная". Не каждый молодой человек способен выдержать подобные нагрузки, но Сергей Никоненко не жалуется.

Он, наоборот, счастлив, что работа есть, и ее много. По словам артиста, он по-другому и не может, ведь на нем семья, которую нужно обеспечивать. Вместе с актером и его супругой живет внук Петя. Парню 13 лет, он увлекается химией, мечтает связать свою жизнь с наукой.

Как отметил Сергей Никоненко, когда мальчику было всего четыре года, его мать умерла от рака. Невестке артиста тогда еще не было тридцати – сгорела очень быстро. Сын актера женился во второй раз, а ребенка оставил у бабушки с дедушкой. "Должен поставить Петю на ноги", – уверенно заявляет звезда.

Последние годы Сергей Никоненко все чаще появляется в сериалах. По словам актера, сниматься в подобных картинах сложно, ведь рабочий день длится по 12 часов, плюс нужно за смену выучить 20-30 страниц текста. Впрочем, и это не самое страшное, ведь при таком "конвейерном" подходе страдает и актерская игра. "Иногда предлагают такую гадость", – сокрушается артист.