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Шоу-бизнес
"Должен поставить на ноги": сын известного актера бросил ребенка на престарелого отца

"Должен поставить на ноги": сын известного актера бросил ребенка на престарелого отца

Актеру Сергею Никоненко 16 апреля исполнилось 80 лет. Несмотря на преклонный возраст, знаменитость продолжает работать.
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По словам актера, он только утром в день своего юбилея вернулся с гастролей. Однако отдыхать звезде некогда. Уже вечером артисту предстоит выйти на сцену в спектакле "Калина красная". Не каждый молодой человек способен выдержать подобные нагрузки, но Сергей Никоненко не жалуется.

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Семейная трагедия Сергея Никоненко

Он, наоборот, счастлив, что работа есть, и ее много. По словам артиста, он по-другому и не может, ведь на нем семья, которую нужно обеспечивать. Вместе с актером и его супругой живет внук Петя. Парню 13 лет, он увлекается химией, мечтает связать свою жизнь с наукой.

Как отметил Сергей Никоненко, когда мальчику было всего четыре года, его мать умерла от рака. Невестке артиста тогда еще не было тридцати – сгорела очень быстро. Сын актера женился во второй раз, а ребенка оставил у бабушки с дедушкой. "Должен поставить Петю на ноги", – уверенно заявляет звезда.

Последние годы Сергей Никоненко все чаще появляется в сериалах. По словам актера, сниматься в подобных картинах сложно, ведь рабочий день длится по 12 часов, плюс нужно за смену выучить 20-30 страниц текста. Впрочем, и это не самое страшное, ведь при таком "конвейерном" подходе страдает и актерская игра. "Иногда предлагают такую гадость", – сокрушается артист.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 16 апреля 2021, 19:30 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость695210
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Это большое горе, когда умирает мать и остаётся ребёнок с отцом. И , к большому сожалению, новой жене , как правило, ребёнок этот не нужен. А ещё и появляется общий ребёнок , тогда над неродным просто издеваются. Поэтому большое счастье, что мальчик растёт с любящими его людьми. Здоровья им крепкого.
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