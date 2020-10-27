Стало известно о состоянии известного актера Никоненко после реанимации

Звезда сериала "Каменская" оказалась в реанимации. У актера Сергея Никоненко обнаружили коронавирусную инфекцию. Журналистам удалось узнать о самочувствии знаменитости.

Представителям СМИ посчастливилось пообщаться с самим Никоненко. Звезда кино и сериалов сейчас чувствует себя хорошо. По словам Сергея Петровича, его ожидает период реабилитации. Болезнь удалось победить.

"Уже выздоровел. Короночку примерил набекрень", – с юмором отметила звезда сериала "Каменская".

Народный артист России уже выписался из медицинского учреждения. Жизни Никоненко ничего не угрожает. Сейчас знаменитость дома. Сергей Петрович желает поклонникам крепкого здоровья.

Напомним, о проблемах со здоровьем у звезды сериала "Каменская" ранее сообщила актриса Лариса Лужина. По словам знаменитости, Сергея Никоненко госпитализировали. Актеру было тяжело дышать. Доктора заподозрили COVID-19, однако результат теста опроверг предположение врачей.

Сергею Никоненко сделали компьютерную томографию. Медики подтвердили коронавирус, основываясь на результат этого исследования. Звезда сериала "Каменская" провела в реанимации два дня. Актер задержался в больнице на пять дней.

Сергей Петрович Никоненко – актер, режиссер и сценарист. Родился 16 апреля 1941 года в Москве. Знаменитость окончила ВГИК, курс С. А. Герасимова и Т. Ф. Макаровой. Актер известен по картинам: "Война и мир", "Преступление и наказание", "Завтра была война" и другим.