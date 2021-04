Тайно вышедшая замуж голливудская звезда впервые показала сына

Жизнь голливудской актрисы Аманды Сейфрид окутана тайнами. Она тайно вышла замуж и долго не показывала ребенка общественности.

Актриса Аманда Сейфрид и ее муж Томас Садоски в сентябре прошлого года стали родителями во второй раз. Однако о жизни семьи практически ничего не известно. Пара хранит от посторонних глаз своих детей и никогда не комментируют личное.

Наконец Аманда Сейфрид порадовала поклонников и выложила в Сеть снимок сына. Мальчику уже полгода. На фото ребенок не смотрит в камеру, он отвернулся, а рядом с ним сидит пес Финн.

Звезда мюзикла "Мамма Mia!", а также фильмов "Время" и "Дрянные девчонки" впервые за более чем пять месяцев поделилась семейным снимком. Обычно в ее аккаунте все о работе, хобби и увлечениях.

Стоит отметить, что имя сына Аманда Сейфрид так и не сказала. Впрочем, и имя ее дочери Нины стало известно публике далеко не сразу.

Напомним, Аманда и Томас познакомились летом 2015 года во время репетиций бродвейской постановки The Way We Get By, в которой они играли главные роли. Оба были несвободны. Аманда Сейфрид была в отношениях с актером Джастином Лонгом, а Томас уже восемь был женат на актрисе Кимберли Хоуп. Лишь после официального расставания с бывшими пара рассекретила свою симпатию.

Первый ребенок родился у пары в 2017 году, через несколько недель после того, как они сыграли тайную свадьбу.