"Блевать хочется": народ ошалел от сыгравшего гей-свадьбу и рвущегося в США российского ведущего

В 2015 году в СМИ разгорелся один из самых больших скандалов за последнее время. Тогда известный отечественный ведущий уехал в Данию, чтобы заключить официальный союз со своим возлюбленным. Недавно вскрылись новые подробности произошедшего, а волна негатива со стороны публики выросла в несколько раз.



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