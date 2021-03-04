"Блевать хочется": народ ошалел от сыгравшего гей-свадьбу и рвущегося в США российского ведущего

Популярного участника Comedy Woman долгое время считали завидным женихом. Ему приписывали множество избранниц, самой яркой из которых оказалась его коллега и близкая подруга Екатериной Варнава. Однако ситуация перевернулась с ног на голову.
В 2015 оказалось, что Евгений, наконец, заключил брак. Но его выбор пал вовсе не на светскую красотку, а на мужчину. На пышной церемонии присутствовали многие артисты, среди которых журналисты заметили и Екатерину Варнаву, и Надежду Сысоеву, и Наталью Еприкян.
Счастливым супругом звезды популярного шоу стал Игорь Ивлеев, который некоторое время работал моделью. Позднее публику ждал еще один скандал: оказалось, что Бороденко активно травят за его брак, а телеканал "ТНТ" якобы даже грозится уволить его. Позднее выяснилось, что Евгений попросил убежища в США из-за того, что в России не уважают его личное пространство и притесняют его из-за широко распространенной гомофобии. Видимо, попытка не совсем удалась, так как пара до сих пор живет в Киеве.
Несмотря на то, что сейчас общество стремится к толерантности, многие так и не смогли принять выбор ведущего. Пользователи Сети до сих пор отпускают недоброжелательные высказывания в адрес Евгения Бороденко и его возлюбленного.
"От этих ***** блевать хочется, почему марают бумагу этими историями", "Как надоела эта голубизна! Неужели мужское очко приятней женщины? Да и как можно целоваться мужику с небритым мужиком, фу, какая гадость эти петухи!", "Все бы голубки съехали , вот бы здорово было бы!", "Петух рваный", "Больные люди на голову", "Мир сошел с ума, мужик мужика ******", "Мир встал раком", – возмущались комментаторы.
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