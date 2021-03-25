Койка в СИЗО: шокирующие подробности дела о хранении наркотиков известным певцом

Ранее молодой человек все отрицал. Теперь, как сообщает Ura.ru, исполнитель признал свою вину. Оказалось, что в деле Тима фигурировал вовсе не один, у него был некий 25-и летний сообщник. Сейчас он арестован.
По данным прокуратуры, друзья приобрели запрещенные вещества, а в тот злополучный день употребляли их в игровом помещении в Минске. После обыска у них нашли не только марихуану, но и другой синтетический стимулятор. Певца пока отпустили под залог, а его подельник уже находится в СИЗО. Сейчас молодые люди ждут даты суда. По предварительным данным, им обоим грозит до пяти лет лишения свободы.
Многие поклонники исполнителя шокированы происходящим. Никто не ожидал, что блистательно ворвавшийся в шоу-бизнес молодой артист так скоро загубит свою карьеру. Однако пользователи не торопятся с выводами. Несмотря на всеобщее осуждение, многие из обожателей певца верят в то, что после всего он снова будет писать песни.
Напомним, в середине 2018 года вышла композиция "Мокрые кроссы", покорившая публику не только в родной стране Тимы, но и во многих других. В тот момент молодой человек работал официантом в местном кафе. Спустя месяц после релиза песня уже оказалась во всех топах стриминговых сервисов.
Популярные темы форума
Возраст
Паразиты в организме
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
Гастеры
Возлюбим нашего Господа Иисуса Христа.
Женский алкоголизм
Муж хочет сына, а будет дочь
папа я люблю тебя
научилась считать до 8
Филлеры