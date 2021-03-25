Койка в СИЗО: шокирующие подробности дела о хранении наркотиков известным певцом

Громкая история с любимцем молодежи Тимой Белорусских не перестает обрастать новыми деталями. В конце января 22-х летнюю звезду задержали с двумя килограммами наркотиков.

Ранее молодой человек все отрицал. Теперь, как сообщает Ura.ru, исполнитель признал свою вину. Оказалось, что в деле Тима фигурировал вовсе не один, у него был некий 25-и летний сообщник. Сейчас он арестован.

По данным прокуратуры, друзья приобрели запрещенные вещества, а в тот злополучный день употребляли их в игровом помещении в Минске. После обыска у них нашли не только марихуану, но и другой синтетический стимулятор. Певца пока отпустили под залог, а его подельник уже находится в СИЗО. Сейчас молодые люди ждут даты суда. По предварительным данным, им обоим грозит до пяти лет лишения свободы.

Многие поклонники исполнителя шокированы происходящим. Никто не ожидал, что блистательно ворвавшийся в шоу-бизнес молодой артист так скоро загубит свою карьеру. Однако пользователи не торопятся с выводами. Несмотря на всеобщее осуждение, многие из обожателей певца верят в то, что после всего он снова будет писать песни.

Напомним, в середине 2018 года вышла композиция "Мокрые кроссы", покорившая публику не только в родной стране Тимы, но и во многих других. В тот момент молодой человек работал официантом в местном кафе. Спустя месяц после релиза песня уже оказалась во всех топах стриминговых сервисов.

