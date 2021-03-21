Рыдал от бессилия и пил: звезда фильмов о мушкетерах Старыгин умер всеми забытый

Артиста регулярно снимали в кино, а венцом его карьеры стала роль в культовой ленте о похождениях бравых мушкетеров. В экранизации романов Александра Дюма актеру достался образ красавца Арамиса, который он блестяще воплотил на экране. Зрители до сих пор с удовольствием пересматривают картины, любуясь Игорем Старыгиным.
Однако последние годы жизни артиста далеки от идеала. Звезды советского кино не стало в 2009 году, и он покинул этот мир всеми забытый. Режиссеры больше не звали его сниматься, а зрители перестали узнавать в престарелом человеке красавца из кинохита "Д`Артаньян и три мушкетера".
Пятая жена Игоря Старыгина Екатерина была в шоке, когда впервые его увидела. Как оказалось, звезда советского экрана ютилась в крохотной квартире и практически нищенствовала. В одном из последних интервью актер заявил, что окончательно "угас" – все про него забыли. Ролей в театре тоже не давали, но он все равно надеялся до последнего. Даже боялся уйти их дома, так как переживал, что пропустит звонок с предложением.
От бессилия актер буквально рыдал. Естественно, разочарование Игорь Старыгин пытался утопить в алкоголе. Спиртные напитки только ухудшили состояние здоровья, у него начались проблемы с сосудами. Последний раз артист появился на экране в 2007-м в продолжении истории о мушкетерах "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини".
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