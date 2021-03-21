Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

"Как же так, доченька?": потрясенный Агутин шокировал известием
По стопам отца: дочь Алексея Панина пошла по наклонной
Я бы их всех уничтожила: бисексуальная Литвинова раскрыла правду об отношении к однополой любви
Во время похорон Лядовой стало известно о кончине ее онкобольного молодого мужа
партнеры
Воскресенье
21 марта
Лента новостей
18:26
Большое горе: смерть жены разрушила планы Аркадия Инина
18:18
"Без пафоса и показухи": в жизни Алсу настал важный день
18:09
"Легкие просто кричат": Дикий зверь подорвал здоровье Темниковой
18:07
Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
18:04
Держал в тайне: Чадов показал сына и возлюбленную
17:59
Тимати потратил бешеные деньги для участия в "Холостяке"
17:42
Рыдал от бессилия и пил: звезда фильмов о мушкетерах Старыгин умер всеми забытый
17:37
Сын отказался идти по стопам погибшего Евдокимова
17:33
Публицист Федута объяснил слова Лукашенко о кандидатах в президенты: Захочу – выберут даже их
17:31
Получившая от ворот поворот от Тимати участница "Холостяка" беззастенчиво переключилась на звезду кино
17:23
Le Potentiel Centrafricain: союзники из России и Руанды спасли ЦАР от гибели
16:53
Что стало с роскошной квартирой звезды советского кино Новикова
16:46
Шепелев поведал о судьбоносном событии в жизни сына покойной Фриске
16:14
Муж Дрожжиной скончался при странных обстоятельствах: Он мучился
16:03
Лукашенко находится в положении более слабого из-за реакции коллективного Запада – Венедиктов
15:19
Папу помнит смутно: празднующая 14-летие дочь стала копией Абдулова
15:05
Внебрачная дочь Николая Фоменко сделала громкое заявление
14:53
Ефим Шифрин убит горем: Остановится ли когда-нибудь этот проклятый ковид?
14:31
Бывшая девушка Манукяна разбила бутылку о голову Бузовой: Отвали, дура
14:28
"В полотенчике после душа": Цыганова ошарашила похабной историей о Кобзоне
14:17
Молодая пассия отреагировала на известие о романе с Тимати
13:45
Принц Уильям тоскует по опозорившему королевскую семью Гарри
13:28
Рита Дакота рассказала о свадьбе и втором ребенке
13:20
Скончалась от рака: звезда "Дома-2" вышла на связь с ужасающими новостями
13:03
Эксперт Асафов высказался о шансе звонка Байдена Зеленскому усилить антироссийскую позицию
12:44
Леди Гага в дерзком мини показала ягодицы
12:43
Узнавшая о внушительном достоинстве Борисова оказалась у койки Солнцева в ночнушке
12:42
"Будто и не рожала": живот Ратаковски шокировал поклонников
12:34
Самойлова спустила на увеличение груди баснословную сумму
12:15
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
11:56
Зазвездившаяся Собчак плюнула на могилы родных
11:45
Савичева об оставленной без присмотра дочери: Очень волнительный момент
11:40
Бутылки горячительного и сигареты: бывшая жена Ефремова спивается в одиночестве
11:17
Лобода допустила фатальную ошибку: Не понимаю, что произошло
11:14
Профессор Соловей о неожиданном для Лукашенко процессе: В Москве размышляют о поддержке белорусской оппозиции
11:06
Обобрали и выкинули: оставшийся без покровительства любовник Алибасова не знает как жить на 50 тысяч
10:56
Как Пугачева разрушила карьеру Цыгановой
10:37
"Страшная привычка": Шифрин раскрыл сенсационные подробности смерти Евдокимова
10:31
Так быстро? Заподозренный в изменах Бузовой Манунян показал новую пассию
09:15
Парни целовались у всех на виду: гей-вечеринка с участием красачика Лазарева потрясла Москву
08:10
Скупил весь магазин: Галкин завалил подарками наследников
06:06
Это любовь? Сын Плющенко и Рудковской оставил сердце юной фигуристке
04:01
Трубка истязала горло: Самойлова очнулась после опасной операции
02:00
"Детское лицо": поклонники не узнали помолодевшую Брежневу
23:59
Снова вместе? Ирину Шейк заметили с Брэдли Купером
21:58
Политолог Класковский: В Москве понимают, что Лукашенко осталось недолго
20:05
"Нам трудно принять": на Украине со скрипом в зубах признали Россию более свободной
19:38
Пушков высказался о падении Байдена на трапе: Ход времени неумолим
18:23
Наблюдавший за онкобольной Заворотнюк медик совершил самоубийство
17:45
Чехова показали без глянца: выкидыш у жены, измены и любовь на расстоянии
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вскрылись шокирующие данные об изнасиловании Легкоступовой перед смертью
"Нормальное женское желание": внучка Гурченко откровенно о романе с Шаляпиным
Политолог Класковский: В Москве понимают, что Лукашенко осталось недолго
Лукашенко перечислил "достойных кандидатов" в президенты Белоруссии
Верх вот-вот соскользнет: встретившая мужа после разлуки Боярская предстала в сексапильном виде
Тройное падение Байдена на трапе сняли на видео
Шоу-бизнес
Рыдал от бессилия и пил: звезда фильмов о мушкетерах Старыгин умер всеми забытый

Рыдал от бессилия и пил: звезда фильмов о мушкетерах Старыгин умер всеми забытый

Игорь Старыгин прославился после выхода на экраны фильма "Доживем до понедельника". Красавцу-актеру прочили блестящую карьеру, и до определенного момента все складывалось отлично.
прочитано 304 раза

Артиста регулярно снимали в кино, а венцом его карьеры стала роль в культовой ленте о похождениях бравых мушкетеров. В экранизации романов Александра Дюма актеру достался образ красавца Арамиса, который он блестяще воплотил на экране. Зрители до сих пор с удовольствием пересматривают картины, любуясь Игорем Старыгиным.

ПО ТЕМЕ

В Москве умер Игорь Старыгин

Старыгина в актерах удержала первая любовь

Однако последние годы жизни артиста далеки от идеала. Звезды советского кино не стало в 2009 году, и он покинул этот мир всеми забытый. Режиссеры больше не звали его сниматься, а зрители перестали узнавать в престарелом человеке красавца из кинохита "Д`Артаньян и три мушкетера".

Пятая жена Игоря Старыгина Екатерина была в шоке, когда впервые его увидела. Как оказалось, звезда советского экрана ютилась в крохотной квартире и практически нищенствовала. В одном из последних интервью актер заявил, что окончательно "угас" – все про него забыли. Ролей в театре тоже не давали, но он все равно надеялся до последнего. Даже боялся уйти их дома, так как переживал, что пропустит звонок с предложением.

От бессилия актер буквально рыдал. Естественно, разочарование Игорь Старыгин пытался утопить в алкоголе. Спиртные напитки только ухудшили состояние здоровья, у него начались проблемы с сосудами. Последний раз артист появился на экране в 2007-м в продолжении истории о мушкетерах "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Игорь Старыгин. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 21 марта 2021, 17:42 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Николай Воронин и Майкрофт Холмс: какими ролями запомнился Борис Клюев

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Лобода допустила фатальную ошибку: Не понимаю, что произошло

Артистка сделала заявление

Шоу-бизнес

Папу помнит смутно: празднующая 14-летие дочь стала копией Абдулова

Девочка прирожденный лидер и заводила
Шоу-бизнес

"Страшная привычка": Шифрин раскрыл сенсационные подробности смерти Евдокимова

Друг артиста вспомнил роковой день
Шоу-бизнес

Внебрачная дочь Николая Фоменко сделала громкое заявление

Девушка рассказала об общении со звездным отцом

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+