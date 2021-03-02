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Шоу-бизнес
"Гематома, рана кровоточащая": Хаматова откровенно о конфликте с Волчек

"Гематома, рана кровоточащая": Хаматова откровенно о конфликте с Волчек

Чулпан Хаматова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Недопонимание между художественным руководителем и актрисой началось еще в 2018 году. Все началось с того, что Чулпан Хаматова попросила временно освободить ее от участия в спектакле.
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Тогда Чулпан сообщила Галине Борисовне, что находится в нестабильном состоянии и невероятно устала. Ей нужно было отойти от всех нагрузок. Однако очень скоро до Волчек дошли слухи, что актриса, отказавшись от роли в постановке, играет в других театрах. Эта информация серьезно задела Волчек. Тогда она не смогла сдержаться и достаточно жестко высказалась о конфликте в беседе с Владимиром Познером.

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Чулпан Наилевна Хаматова

Чулпан Наилевна Хаматова актриса театра и кино

Хаматова долгое время не комментировала ситуацию. Однако, видимо, пришло время прервать молчание. Звезда отметила, что ей "было стыдно" слушать все то, что говорила Галина Борисовна. Она осознает, что это были сплетни, смешанные с эмоциями самой художественной руководительницы, но все происходило совершенно не так, как думала Волчек.

Оказалось, что артистка действительно собиралась отправиться в Латвию, чтобы репетировать спектакль, но это было вовсе не в тот момент, о котором говорила Галина Борисовна. Кто-то все исказил и рассказал ей, не разобравшись в деталях, а она с возрастом стала человеком достаточно обидчивым и принимала все близко к сердцу.

"Ткнешь, а там не просто синяк, а уже гематома, рана кровоточащая", – поделилась Чулпан Хаматова. Она призналась, что всегда любила Галину Волчек и точно знает, что эта любовь была и будет взаимной.

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Автор: 2 марта 2021, 08:45 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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За что любят Чулпан Хаматову

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