Безработица, нужда, унижение: как Валентина Серова превратилась из звезды в пьяницу

Актриса Валентина Серова прославилась после выхода на экраны фильмов "Девушка с характером" и "Сердца четырех". Актрисе вручили Сталинскую премию за роль в фильме "Глинка", а поэт Константин Симонов посвятил ей свое знаменитое стихотворение "Жди меня, и я вернусь". Однако умерла звезда советского кино в одиночестве, всеми забытая.

Будущая артистка появилась на свет в Харькове в семье инженера и актрисы. До сих пор называется две даты ее рождения – 23 декабря 1917 и 10 февраля 1919 года. Возможно, позднее звезда просто хотела слегка уменьшить свой возраст.

Валентина Серова (в девичестве Половикова) впервые вышла на сцену в девять лет. В 1933 году девушка поступила в Центральный техникум театрального искусства, и уже на следующий год ее приняли в Театр рабочей молодежи (Ленком).

В кино актриса дебютировала в 1934 году в картине "Груня Корнакова". Правда, этот эпизод в фильм не вошел. Следующее появления артистки на экране были более заметными, однако настоящая слава пришла к Валентине Серовой в 1939 году после роли в комедии "Девушка с характером".

"Серова в кино — это социальный типаж, в ее лице, повадке, облике было то, что мечтал увидеть зритель. Она создала новый социальный тип молодой, очаровательной, влекущей к себе задорной советской девушки", – писал об актрисе Виталий Вульф.

Следующий фильм Константина Юдина "Сердца четырех" сняли в 1940 году, а премьера в состоялась в мае 1941-го, но из-за войны на экраны кинотеатров он вышел только в начале 1945-го. Успех был колоссальный!



Во время войны Валентина Серова сыграла главную женскую роль в фильме "Жди меня" по пьесе Симонова. Съемки проходили в Алма-Ате, куда эвакуировали Ленфильм и Мосфильм. Почти сразу после войны актриса снялась в исторической драме "Глинка", в котором исполнила роль супруги Михаила Глинки. За это появление на экране звезде присудили Сталинскую премию.

Личная жизнь

Первый раз Валентина Половикова вышла замуж за знаменитого летчика Анатолия Серова. Пара познакомилась в 1938 году, и тогда его имя было у всех на устах. Серов недавно вернулся из Испании, где участвовал в Гражданской войне. Военный был настолько очарован актрисой, что сделал ей предложение через три дня после первой встречи. Уже 11 мая Серов и Половикова поженились.

Однако этот брак был недолгим. Через год после свадьбы Анатолий Серов проводил тренировочный полет, случилась авария, и оба пилота погибли. В 22 года Валентина стала вдовой.

В начале 40-х актриса познакомилась с начинающим писателем Константином Симоновым. Она исполнила главную роль в его пьесе "История одной любви". Вскоре он начал ухаживать за девушкой – почти вся его военная лирика посвящена именно Валентине Серовой.

Во время Великой Отечественной войны Константин Симонов служил корреспондентом. В командировках он читал "Жди меня", которое было написано, конечно, для любимой Валечки, бойцам и коллегам. В 1942 году актриса и писатель поженились.

В конце 1940-х артистка начала увлекаться алкоголем. После рождения дочери Валентина Серова решила не возвращаться в Ленком, а устроилась в Малый театр по протекции Константина Симонова.

Однако в там звезду невзлюбили, да и она не стремилась быть покорной и идти на поводу у академических традиций. В классическом репертуаре ей было нелегко. Валентина Серова, привыкшая к главным ролям, здесь довольствовалась одним выходом на сцену в пьесе "Без вины виноватые".

Однажды Серова просто не явилась на спектакль, и разразился скандал. Актрису вынудили уйти из Малого театра. Артистку принял Театр им. Моссовета. Здесь заметных ролей у нее уже не было, но зато она была плотно занята в репертуаре. Видимо, такое положение дел не устраивало звезду.

Во время гастролей в Ленинграде Валентина Серова злоупотребила алкоголем, в итоге ее кандидатуру вынесли на партсобрание. Так как этот инцидент был не первым, актрисе предложили уволиться.

Брак с Константином Симоновым тоже распался. В 1957 году писатель просто устал от вечно пьяной взбалмошной жены, которая приносила одни неприятности.

Последние годы жизни Валентина Серова не снималась и почти не выходила на сцену. В сморщенной пропитой женщине с трудом можно было узнать красавицу-актрису, которая кружила головы миллионам советских мужчин. До последнего дня жизни она числилась в Театре киноактера. Каждое утро артистка звонила диспетчеру и спрашивала, есть ли для нее работа, и каждое утро получала один и тот же ответ: "Нет, Валечка, для вас работы нет".

Валентина Серова умерла одна в пустой, обворованной спаивающими ее проходимцами квартире — всеми покинутая, ненужная и забытая. Константин Симонов, переживший супругу, как и любовь к ней, незадолго до смерти вспомнил про четыре пакета своих писем к ней и уничтожил их.