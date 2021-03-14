Крутой развлекал звездных гостей на шумном и пьяном празднике сестры

В одном из московских ресторанов шумно и пьяно прошел день рождения сестры известного композитора Игоря Крутого, Аллы Крутой. Поздравить родственницу знаменитого музыканта приехал весь свет отечественного шоу-бизнеса.

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