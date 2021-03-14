Крутой развлекал звездных гостей на шумном и пьяном празднике сестры

На мероприятии были замечены Олеся Судзиловская, Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев, Нелли Кобзон. На сцене ресторана выступили Лев Лещенко, Стас Михайлов, Игорь Крутой, а Николай Цискаридзе и Валерий Леонтьев, в свою очередь, оккупировали танцпол.
Гости поднимали бокалы и говорили трогательные тосты. Все теплые слова были предназначены только одному человеку – Алле Крутой. Обязанности тамады на мероприятии выполнял звездный брат виновницы торжества.
В личном микроблоге Игорь Крутой отметил, что в 2020-м день рождения его любимой сестры совпал с началом пандемии. Тогда, по словам композитора, российские СМИ, как сговорившись, выпустили "фейковые репортажи" о том, что все гости на празднике Аллы подцепили коронавирусную инфекцию. Игорь Яковлевич выразил надежду, что в 2021-м пандемия закончится. "Очень хочется, чтобы ее сегодняшний ДР совпал с окончанием этой беды…" – признался Крутой.
Подробный отчет с праздника опубликовала в личном "Инстаграм" телеведущая Лера Кудрявцева. Она показала, как Николай Цискаридзе и Валерий Леонтьев зажигают под популярные композиции.
Отметим, что Валерий Леонтьев пригласил на медленный танец Аллу Крутую. Певец давно дружит с сестрой композитора. В соцсетях вокалист поздравил приятельницу с днем рождения. Валерий отметил, что ценит, любит, уважает Аллу и желает, чтобы ее никогда не покидала способность и готовность помочь другому человеку.
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