Любовница Павла Мамаева впервые прокомментировала их роман

Фанаты звездной пары жалеют Алану Мамаеву, мол, она устала от бесконечных измен футболиста и решила развестись. От обиды и отчаяния Алана выложила в "Инстаграм" фото и личные данные соперницы Ирен Гарсиа.
Новая пассия Павла Мамаева работает адвокатом и является востребованной моделью у себя на родине. Ей 29 лет. Как сообщает Starhit, она не была в курсе брака Павла. Пара встретилась в городе Марбелье. Футболист сразу завоевал ее доверие. Женщина подтвердила, что у них с Павлом Мамаевым были романтические отношения.
«Не знала, что он женат, потому что никогда бы не пошла бы с ним на свидание, если бы была в курсе. Я человек традиционных взглядов», — рассказала Ирен.
Когда любовница футболиста узнала, что ее личные данные утекли в Сеть, то была возмущена. Она пообещала разобраться с произошедшим и наказать виновных.
Ранее Алана Мамаева рассказала, что разводится с мужем спокойно и без скандалов. Также она подчеркнула, что не будет делить с ним имущество и подавать на алименты.
Напомним, Павел и Алана Мамаевы поженились в 2013 году. У них родилась дочь Алиса, также они растили сына Аланы от предыдущих отношений. Модель возвращения супруга из тюрьмы, куда он угодил после потасовки в 2018 году.
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