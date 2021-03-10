Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
партнеры
Среда
10 марта
Лента новостей
12:08
В Подмосковье спасают попавшего под машину лиса
11:57
Делить нечего и некому: имущество Лядовой прибрали к рукам чужие люди
11:54
Из-за холодов жителям Подмосковья предложили рассрочку по платежам ЖКХ
11:53
Отказать не решался: известного актера поили самогоном в перерывах между съемками
11:34
Умерла звезда "Джентельменов удачи"
11:28
"Не хочу ему страшной участи Осина и Кельми": Любаша о судьбе обласканного Лазаревым красавца-сына
11:23
На Урале в своем доме найден мертвым журналист
11:15
Романтика за бешеные деньги: Роскошный сюрприз мужа довел Самойлову до слез
11:11
"Расовые вопросы вызывают беспокойство": обнародован первый комментарий Елизаветы II после скандального интервью Маркл
11:00
Интимные снимки, драка и шантаж: известная актриса попала в переплет из-за подруги
10:30
Конкурс для "зевак": Соседов внезапно разоблачил организаторов "Евровидения"
10:24
Проклятый коронавирус: умерла Людмила Лядова
10:22
Эксперт Безпалько о готовности Зеленского встретиться с Путиным: Может использовать отказ как повод к войне в Донбассе
10:21
Есть жертвы: в Тюмени автобус с пассажирами попал в ДТП
10:20
Пересильд о животной страсти к деньгам и наживе: "Я сейчас никто, а потом буду всем!"
10:11
Под Москвой вооруженные мигранты ограбили собственного родственника
09:52
В Финском заливе с отколовшейся льдины спасли рыбаков
09:35
"Мне хочется, чтобы ушел конкретный президент": писатель Филипенко откровенно о ситуации в Белоруссии
09:31
Восьмилетний сын Прилучного и Муцениеце угодил в инвалидную коляску
09:27
Пропавший семь лет назад малайзийский Boeing продолжают искать
09:07
Подозрения во взятке: задержан алтайский министр
08:54
Советский артист умер в Норвегии
08:44
Репетиция похорон: Увядающая Пугачева нацепила траурный балахон
08:35
Движение ограничено: на Рязанском проспекте в Москве столкнулись две машины
08:33
Перепутали в роддоме: всплыли шокирующие факты о детстве Билана
06:04
Не каждый день такое увидишь: оголившаяся Ирина Шейк произвела фурор
04:00
Известная дизайнер разделась догола напротив детского лагеря
01:58
Отказавшийся от дублера Абдулов пошел на риск на съемках "Обыкновенного чуда"
23:58
"Эскалация уже началась": на Донбассе бьют тревогу о полномасштабном наступлении Украины
21:57
Отзюбила: Виктория Боня повторила подвиг знаменитого футболиста
21:51
Украинский пилот предложил россиянам выпрыгнуть из самолета в небе над Крымом: Всем остальным – хорошего полета
21:26
Молодая невестка сбежала из России с внучкой певицы Валерии
20:50
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
20:38
Подмосковный врач вправил ребенку вывих руки с помощью конфеты
20:32
В Москве водитель дорогого "Порше" пробил насквозь стену многоэтажной парковки
20:19
Мизерная пенсия и болезнь: что стало со звездой картины "Щит и меч" Натальей Величко
20:18
Стал известен неутешительный диагноз Александра Маршала
20:00
"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"
19:35
"Чуть не умер": Плющенко получил тяжелую травму
19:12
Что происходит? Покойную Гурченко заметили в гей-клубе в Киеве
18:38
Эксперт Марголин заявил о намерении Лукашенко повторить путь Сталина
18:30
Предполагаемая дочь заставила Панкратова-Черного сдать ДНК-тест
18:13
Нос "уплыл": экс-участница "Дома-2" стала жертвой неопытных хирургов
18:10
Сюрприз для жены: любовница Мамаева предъявила положительный тест на беременность
17:38
Погода в Москве и Подмосковье установила рекорд
17:37
"Опоздания, халтура, пьянство": выпивающая перед выступлением Ардова разнесла коллег
17:24
Избавились от взрослых тунеядцев: "Дом-2" объявил начало кастинга
17:01
Зеленский ответил Порошенко на критику вакцины от COVID-19
16:59
Певице Manizha предрекли провал на "Евровидении"
16:52
Витас влепил пощечину участнице "Евровидения"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Могло бы закончиться травмами": Азизе врезали после скандала на шоу
Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась
"Видела в первый и последний раз": Шепелев распрощался с домом Фриске
"Облили грязью": Близкие Ланового устроили гадкие разборки
"Повезло Ваганычу": Молодая жена Петросяна выставила наливную грудь
Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова
Шоу-бизнес
"Не хочу ему страшной участи Осина и Кельми": Любаша о судьбе обласканного Лазаревым красавца-сына

"Не хочу ему страшной участи Осина и Кельми": Любаша о судьбе обласканного Лазаревым красавца-сына

Любаша (Татьяна Залужная). Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Любаша – один из главных хитмейкеров страны. Ее песни исполняют Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Владимир Пресняков и многие другие звезды. Но как сложилась судьба детей Татьяны Залужной (так на самом деле зовут Любашу)?
прочитано 1160 раз

На телеканале "Россия" продолжается третий сезон вокального шоу "Ну-ка, все вместе!". Участником очередного выпуска стал 23-летний стоматолог Глеб, который исполнил шлягер Леонида Агутина "На серебряной Луне" из альбома 1996 года "Декамерон". Правда, в финал Глеб не прошел – он получил всего 82 голоса из 100 возможных.

ПО ТЕМЕ

"Она сама от себя такого не ожидала": Любаша о неожиданном решении Пугачевой

И только после выступления один из ведущих шоу Николай Басков сообщил, что мама Глеба – знаменитый композитор Любаша. Сам молодой артист это родство не афишировал.

"Пойти на это шоу Глеб решил не сам – его пригласили, – рассказала "Дни.ру" – Любаша. – Он посоветовался со мной – мол, стоит ли соглашаться. Я одобрила, потому что в первом сезоне проекта сама была там в числе экспертов. Но сразу предупредила Глеба, что это – чистой воды вкусовщина, что есть доля необъективности в том, кто попадает в финал".

Сам эфир Любаша не видела. "Я была на гастролях и уже после программы Глеб прислал мне ссылку на запись, – говорит Татьяна. – Мне понравилось все – сын был очень искренним, показал безупречный вокал. Только зря он сказал, что не имеет музыкального образования – это могло изначально неправильно настроить некоторых голосующих. У Глеба нет "корочки" об образовании, но оно у него очень неплохое – шесть лет занимался с педагогом из консерватории Ниной Михайловной и очень прилично играет классический репертуар на фортепиано. Джазовую гитару освоил самостоятельно, общаясь с музыкантами моего окружения. Даже его старший брат Андрей (Grizz-Lee – музыкант , композитор, финалист телепроектов" Голос" и Новой волны" -Прим. ред.) иногда привлекает Глеба проиграть гитарную партию на своей студии."

Словом, стоматолог Глеб Мелентьев еще и профессиональный музыкант. Его уже два года на все лето в качестве вокалиста приглашают на молодежный фестиваль "Таврида". Там он спел дуэтом с Полиной Гагариной и Леонидом Агутиным перед 50 тысячами зрителями.

"А стать врачом – это наше совместное решение, – уверяет Любаша. – Ведь профессия музыканта – очень нестабильная, много людей в ней остаются невостребованными. У меня перед глазами страшная участь Евгения Осина и Криса Кельми. Я не хочу для сына такой же. Поэтому считаю, что еще одна профессия не помешает".

"Глеб в прошлом году закончил 3-й Московским медицинский институт. Сейчас он уже учится в ординатуре и работает, – продолжает Любаша. – Могу сказать, что ему нравится вести приемы больных. Думаю, программа "Ну-ка, все вместе!" популярности ему добавит. Как стоматологу или как музыканту – не знаю".

По заверению Любаши, Глеб не расстроился, что не прошел в финал. "Может, теперь он подаст заявку на участие в "Голоса" на Первом канале, – улыбается Татьяна. – Его уже туда приглашали, но сын был на фестивале. Думаю, что похвала главного эксперта шоу Сергея Лазарева ("Ты готовый артист от начала до конца. Как ты себя ведешь, как подаешь, как двигаешься") дадут ему мощный заряд как музыканту".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 10 марта 2021, 11:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Моя жизнь переменилась": Лазарев попрощался с Москвой

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Политика

"Эскалация уже началась": на Донбассе бьют тревогу о полномасштабном наступлении Украины

Обстановка заметно накалилась

Шоу-бизнес

Проклятый коронавирус: умерла Людмила Лядова

Звезды шел 96-й год
Шоу-бизнес

Не каждый день такое увидишь: оголившаяся Ирина Шейк произвела фурор

Модель взбудоражила фанатов

Шоу-бизнес

Перепутали в роддоме: всплыли шокирующие факты о детстве Билана

Мать не узнала ребенка

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+