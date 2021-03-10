"Не хочу ему страшной участи Осина и Кельми": Любаша о судьбе обласканного Лазаревым красавца-сына

Любаша – один из главных хитмейкеров страны. Ее песни исполняют Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Владимир Пресняков и многие другие звезды. Но как сложилась судьба детей Татьяны Залужной (так на самом деле зовут Любашу)?



На телеканале "Россия" продолжается третий сезон вокального шоу "Ну-ка, все вместе!". Участником очередного выпуска стал 23-летний стоматолог Глеб, который исполнил шлягер Леонида Агутина "На серебряной Луне" из альбома 1996 года "Декамерон". Правда, в финал Глеб не прошел – он получил всего 82 голоса из 100 возможных.

И только после выступления один из ведущих шоу Николай Басков сообщил, что мама Глеба – знаменитый композитор Любаша. Сам молодой артист это родство не афишировал.

"Пойти на это шоу Глеб решил не сам – его пригласили, – рассказала "Дни.ру" – Любаша. – Он посоветовался со мной – мол, стоит ли соглашаться. Я одобрила, потому что в первом сезоне проекта сама была там в числе экспертов. Но сразу предупредила Глеба, что это – чистой воды вкусовщина, что есть доля необъективности в том, кто попадает в финал".

Сам эфир Любаша не видела. "Я была на гастролях и уже после программы Глеб прислал мне ссылку на запись, – говорит Татьяна. – Мне понравилось все – сын был очень искренним, показал безупречный вокал. Только зря он сказал, что не имеет музыкального образования – это могло изначально неправильно настроить некоторых голосующих. У Глеба нет "корочки" об образовании, но оно у него очень неплохое – шесть лет занимался с педагогом из консерватории Ниной Михайловной и очень прилично играет классический репертуар на фортепиано. Джазовую гитару освоил самостоятельно, общаясь с музыкантами моего окружения. Даже его старший брат Андрей (Grizz-Lee – музыкант , композитор, финалист телепроектов" Голос" и Новой волны" -Прим. ред.) иногда привлекает Глеба проиграть гитарную партию на своей студии."

Словом, стоматолог Глеб Мелентьев еще и профессиональный музыкант. Его уже два года на все лето в качестве вокалиста приглашают на молодежный фестиваль "Таврида". Там он спел дуэтом с Полиной Гагариной и Леонидом Агутиным перед 50 тысячами зрителями.



"А стать врачом – это наше совместное решение, – уверяет Любаша. – Ведь профессия музыканта – очень нестабильная, много людей в ней остаются невостребованными. У меня перед глазами страшная участь Евгения Осина и Криса Кельми. Я не хочу для сына такой же. Поэтому считаю, что еще одна профессия не помешает".

"Глеб в прошлом году закончил 3-й Московским медицинский институт. Сейчас он уже учится в ординатуре и работает, – продолжает Любаша. – Могу сказать, что ему нравится вести приемы больных. Думаю, программа "Ну-ка, все вместе!" популярности ему добавит. Как стоматологу или как музыканту – не знаю".

По заверению Любаши, Глеб не расстроился, что не прошел в финал. "Может, теперь он подаст заявку на участие в "Голоса" на Первом канале, – улыбается Татьяна. – Его уже туда приглашали, но сын был на фестивале. Думаю, что похвала главного эксперта шоу Сергея Лазарева ("Ты готовый артист от начала до конца. Как ты себя ведешь, как подаешь, как двигаешься") дадут ему мощный заряд как музыканту".