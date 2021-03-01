Беременная от Ланового актриса погибла в страшной автокатастрофе на восьмом месяце

У гроба умершего 28 января Василия Ланового сидела его третья жена Ирина Купченко и старший сын Александр Лановой. Младший же – Сергей – скончался от сердечного приступа в 2013-м. И мало кто знал, что детей у легендарного актера могло быть намного больше.



Актриса Татьяна Самойлова – первая жена Василия Ланового – узнав про беременность, в тайне от мужа сделала подпольный аборт, поскольку не хотела портить фигуру. К тому туберкулез, которым она заболела на съемках, мешал рожать. А ведь Лановой мечтал о детях – он вырос в многодетной семье и хотел иметь такую же. Поэтому то и дело твердил супруге, чтобы та оставалась на хозяйстве, а он будет зарабатывать, но ее актерские амбиции взяли свое. Узнав постфактум, что жена избавилась от двойни, да еще и не сможет больше родить, Лановой счел это предательством и ушел.

Самойлова позже оправдывалась: "Как было возможно родить? Жить негде – мы ведь обитали в маленькой комнатке, в квартире моих родителей. Нашли подпольного гинеколога – аборты тогда запрещали делать. Врачиха показала мне плод. Это были мальчики. Близнецы. Рыдала взахлеб несколько часов подряд. Но ничего уже было не исправить. Крошечные малютки стояли у меня перед глазами, и сердце сжималось очень больно. Хотя если бы я тогда родила от Васи, я была бы сегодня гораздо счастливее".

Жизнь со второй женой – актрисой театра им. Пушкина Тамарой Зябловой – тоже оборвалась трагически. Она была беременна от Ланового, но в 1971 году, находясь на восьмом месяце, погибла в страшной автокатастрофе, возвращаясь в Москву с организованных ею в Ленинграде Пушкинских вечеров.

От третьего брака у Ланового родились два сына – Александр и Сергей. «Имена сыновьям мы дали в честь моих любимых русских поэтов – Пушкина и Есенина», – объяснял Лановой. Причем у Сергея должен был быть брат-близнец, но малыш был очень слаб и не выжил. Сергей всю жизнь вспоминал о своем умершем брате-близнеце. Он нередко пытался представить, каким бы вырос его брат, как бы они росли вместе, и подобные мысли постепенно превращались в навязчивую идею.

Василий Лановой тоже так и не смирился со смертью новорожденного сына. Он понимал, что над его детьми висит какой-то рок – первая жена убила во чреве двоих, вторая погибла беременной, сын третьей умер при появлении на свет, еще один скончался уже взрослым после проблем с наркотиками. Такой вот злой рок...