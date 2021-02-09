Болезненно худого Игоря Крутого заподозрили в создании своего клона

В Казани Игорь Крутой побывал на презентации логотипа Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады. По пути он заехал в свою Академию, где его ждали десятки талантливых подопечных. Видеоотчетом с мероприятия Крутой поделился в своем "Инстаграм".
На кадрах видео дети и взрослые радостно приветствуют композитора и рассказывают о своих достижениях. Игорь Крутой был впечатлен успехами ребятишек и рассказал о них своим поклонникам.
"С удовольствием побывал на занятиях по вокалу и хореографии, познакомился с яркими и талантливыми детьми, многие из которых буквально выросли вместе с нашей Академией и являются призерами всероссийских и международных конкурсов, и, конечно же, безотказно сфотографировался со всеми детишками и педагогами", – написал Игорь Крутой в своем "Инстаграм".
Многие подписчики порадовались вместе с композитором. Однако кто-то отметил болезненную худобу Игоря Крутого, который только и успевает разъезжать по различным мероприятиям. Также кто-то в шутку отметил, что Крутой создал своего клона. На кадрах видео Игорь Крутой предстал в прямых черных брюках, голубой водолазке и пиджаке.
"Рад, что филиалы Академии продолжают открываться по всей России и находят отклик в сердцах сотен детей и их родителей! У Вас точно нет клона!???? Как Вы везде успеваете? Мое Вам восхищение, дорогой Игорь Яковлевич! Крутой!" – написал фолловер.
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