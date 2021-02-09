Болезненно худого Игоря Крутого заподозрили в создании своего клона

На днях российский композитор Игорь Крутой побывал в Казани и заехал в отделение его Академии популярной музыки. Поклонники заметили, что композитор удивительно много всего успевает. При этом он выглядит исхудавшим и немного замотавшимся.



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