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Рыдающая Гузеева и буянящий Михалков: как снимали

Рыдающая Гузеева и буянящий Михалков: как снимали "Жестокий романс"

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com
Фильм "Жестокий романс", как и почти все работы Эльдара Рязанова, стали классикой советского кино. Зрители до сих пор без ума от нежного образа Ларисы Гузеевой и готовы пересматривать картину сотни раз.
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Режиссер очень ответственно подошел к подготовке сценария. Идея будущей картины родилась после окончания работы над "Вокзалом для двоих". "Я решил поискать что-нибудь в классике такое, что было бы созвучно нашей тусклой, сумеречной, неверной эпохе", – рассказывал позднее Эльдар Рязанов. После того, как он перечел "Бесприданницу", понял: нашлось то, что нужно.

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Причем режиссер сразу осознал, что главные роли в будущей картине должны достаться Андрею Мягкову (Карандышев) и Никите Михалкову (Паратов), поэтому заручился их предварительным согласием. Главный женский образ Рязанов доверил студентке последнего курса Ленинградского института театра, музыки и кинематографии Ларисе Гузеевой. Эта роль стала для нее первой и самой главной за всю карьеру.

"Мне кажется, Лариса Гузеева сыграла свою роль, как говорится, на полную катушку, не жалея нервных клеток, слез, чувств", – говорил позднее Эльдар Рязанов о работе с актрисой.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com

Большую часть материала отсняли в Костроме. Режиссеру было важно, чтоб действия в фильме разворачивались на фоне подлинных мест: на настоящем колесном пароходе, на старом вокзале, на дебаркадерах, на улицах старинного города. При этом одним из героев ленты стал пароход "Ласточка".

Кстати, с кораблем связана неприятная ситуация. Во время съемок момента, когда Карандышев догоняет пароход на лодке, чуть не пострадал Андрей Мягков. Актер сидел спиной к пароходу и подплыл слишком близко к винту, в итоге тот зацепился за лодку и опрокинул ее вместе с артистом. Мягкова стало затягивать под колесо "Ласточки" и ему чудом удалось выплыть из воронки.

Не обошлось на съемках и без курьезных ситуаций. Никита Михалков настолько вжился в образ разудалого барина Паратова, что почти ежедневно устраивал киногруппе застолья. Жители Костромы, хоть и были рады, что в их городе проходит работа над фильмом Эльдара Рязанова, в какой-то момент все же устали от выходок подгулявших актеров и вызвали милицию. Однако вместо того, чтобы забрать дебоширов в отдел, милиционеры попросили посидеть за одним столом – настолько они были поражены размахом гуляния во главе с Никитой Михалковой, Алисой Фрейндлих, Александром Панкратовым-Черным и остальными.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com

Интересные факты

  • Романс "Мохнатый шмель", который звучит в фильме, – перевод стихотворения "Цыганская тропа" Редьярда Киплинга, а слова к песне "Я, словно бабочка к огню…" Эльдар Рязанов написал лично.
  • В 1984 году "Жестокий романс" стал фильмом года по опросу журнала "Советский экран".
  • Для записи песен музыкальный редактор "Мосфильма" предложила пригласить цыганку Валентину Пономареву, однако Эльдар Рязанов не указал исполнительницу в титрах, и в итоге зрители думали, что все песни в картине поет сама Лариса Гузеева.
  • Режиссер принципиально не хотел называть фильм "Бесприданницей", так как опасался сравнения с экранизацией пьесы 1936 года. "Мне показалось, что "Жестокий романс" – название верное и емкое", – говорил Рязанов.

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Автор: 3 февраля 2021, 16:57 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
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Давным-давно всем известные "новости", старые сведения о хорошем фильме. Зачем повторять то, что уже 1000 раз написано?
Гость
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Рыхлый и самонадеянный Э. Р. так закрутился на съемках с молодой студенточкой, что напрочь забыл о выплате суточных актерам. Съемочной группе стало не на что жить. Слава богу Михалков сумел вывалить из собственного кармана деньги и кормить -поить всех киношников.
Гость
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Гузеева, от тебя тошнит, ты хамка и хабалка, одна роль в кино
1

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