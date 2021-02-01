Двойной траур: прощание с Лановым проходит на фоне скорби по Ельцину

1 февраля в Театре им. Вахтаногова прошло прощание с Василием Лановым. Актер скончался 28 января от последствий коронавирусной инфекции. Артиста должны похоронить на Новодевичьем кладбище, где в понедельник проходит еще одна траурная церемония – по Борису Ельцину.

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