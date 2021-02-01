Двойной траур: прощание с Лановым проходит на фоне скорби по Ельцину

Гражданская панихида должна была завершиться в полдень, однако желающих проститься было так много, что церемония затянулась на полчаса. В итоге гроб с телом Василия Ланового вынесли из театра под овации толпы. Поклонники еще долго аплодировали главному офицеру России.
Актера должны похоронить на Новодевичьем кладбище. В последний путь артиста проводят только родственники и самые близкие друзья. Поклонников к могиле вряд ли допустят, в том числе и из-за эпидемиологической обстановки.
Стоит отметить, что в понедельник 1 февраля на Новодевичьем проходит еще одна траурная церемония. Родственники Бориса Ельцина приехали на могилу, чтобы почтить его память в день 90-летия. Близкие политика, скончавшегося 14 лет назад, возложили цветы и вспомнили, каким он был.
"Сегодня папе исполнилось бы 90 лет! Как он не цеплялся за власть, так он не цеплялся и за удобную, спокойную жизнь. Всегда на острие, на пике своих возможностей (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.", – написала дочь первого президента России Татьяна Юмашева на своей странице в "Фейсбуке".
Напомним, Василий Лановой последний месяц боролся с ковидом. Актера и его супругу Ирину Купченко положили в больницу в конце декабря прошлого года. В январе артиста уже должны были выписать, но его состояние резко ухудшилось. Врачи не смогли спасти 87-летнего Ланового.
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