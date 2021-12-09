"Серьезная беда": Самовлюбленный Губерниев пнул тяжелобольную Бузову

Комментатор поделился забавным роликом, в котором он предстал в роли бога Локи. "В роли Бога Локи – сам Локи!", – написал Дмитрий. В Сети этот поступок сочли забавным, а Губерниева слегка самовлюбленным. По задумке к Локи приходит корреспондент "Матч ТВ" Денис Левко и просит помочь сборной.
"У сборной России серьезная беда", – обращается Левко. "Россия? Бузова!", – отвечает Локи. Подписчики не смогли не обратить внимание на упоминание поющей ведущей. В Сети отметили, что Губерниев не смог удержаться и пнул Бузову, назвав "бедой".
В целом задумка ролика пришлась поклонникам по вкусу. "Это гениально! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Бузову все-таки кольнул", "Должны победить", "Ждем побед!", "С Бузовой конечно тонко", "Это просто супер!", "Обязательно победят!", "Дмитрий Вы великий выдумщик! Обожаю Вас и всю Вашу команду! Умеете поднять настроение!", – написали комментаторы.
Напомним, Ольга Бузова недавно попала в больницу. У ведущей открылась старая травма руки, которую она получила во время участия в "Ледниковом периоде". Повреждение оказалось серьезным, Ольга переносила реабилитацию довольно тяжело. На фоне стресса здоровье сильно подвело Бузову.