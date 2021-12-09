Агутин в компании красоток возбудил россиян: Будоражащие кудри из недр рубашки

Не так давно Анжелика Варум открыто сообщила об изменах своего любимого супруга. Теперь поклонники никак не могут забыть то, что произошло.

Тогда артистка сообщила, что горячий темперамент возлюбленного доставил ей достаточно хлопот. Несколько раз их отношения были на грани, хотя казались всем абсолютно примерными. Знаменитость прошла с любимым мужчиной через все невзгоды и сейчас он уже вовсе не тот, что в молодости. Для Леонида Агутина теперь есть всего лишь три женщины: сама Варум и дочери.

При этом исполнитель не скрывает тот факт, что всегда любил красивых и талантливых женщин, устоять перед которыми казалось невозможной задачей. За годы отношений Анжелика Варум накопила множество обид, о которых и рассказала в последнем интервью Ирине Шихман. При этом сейчас отношения пары являются открытыми и гармоничными.

Накануне вечером Леонид Агутин поделился серией снимков. На кадрах он проводит время в компании друзей и коллег. Артист сообщил, что концерт был посвящен юбилею шоу "Голос". На мероприятии все со слезами на глазах вспоминали легендарного Александра Градского.

На фото можно увидеть исполнителя в компании настоящих красавиц. Там были все: и Анастасия Спиридонова, и Маргарита Позоян, и Вилли Кей, и многие другие. Певец указал, что был счастлив встретиться с девушками вновь, а они ответили ему тем же. В комментариях некоторые напомнили Агутину о его прекрасной супруге, другие же просто восхитились внешним очарованием артиста. "Ну, как хорош, Леонид! Молодеет и светится", "Эти кудри, будоражащие воображение из недр рубашки", "Горяч все еще", – ахнула публика.

