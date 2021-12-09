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Шоу-бизнес
Агутин в компании красоток возбудил россиян: Будоражащие кудри из недр рубашки

Агутин в компании красоток возбудил россиян: Будоражащие кудри из недр рубашки

Не так давно Анжелика Варум открыто сообщила об изменах своего любимого супруга. Теперь поклонники никак не могут забыть то, что произошло.
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Тогда артистка сообщила, что горячий темперамент возлюбленного доставил ей достаточно хлопот. Несколько раз их отношения были на грани, хотя казались всем абсолютно примерными. Знаменитость прошла с любимым мужчиной через все невзгоды и сейчас он уже вовсе не тот, что в молодости. Для Леонида Агутина теперь есть всего лишь три женщины: сама Варум и дочери.

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 Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин певец

При этом исполнитель не скрывает тот факт, что всегда любил красивых и талантливых женщин, устоять перед которыми казалось невозможной задачей. За годы отношений Анжелика Варум накопила множество обид, о которых и рассказала в последнем интервью Ирине Шихман. При этом сейчас отношения пары являются открытыми и гармоничными.

Накануне вечером Леонид Агутин поделился серией снимков. На кадрах он проводит время в компании друзей и коллег. Артист сообщил, что концерт был посвящен юбилею шоу "Голос". На мероприятии все со слезами на глазах вспоминали легендарного Александра Градского.

На фото можно увидеть исполнителя в компании настоящих красавиц. Там были все: и Анастасия Спиридонова, и Маргарита Позоян, и Вилли Кей, и многие другие. Певец указал, что был счастлив встретиться с девушками вновь, а они ответили ему тем же. В комментариях некоторые напомнили Агутину о его прекрасной супруге, другие же просто восхитились внешним очарованием артиста. "Ну, как хорош, Леонид! Молодеет и светится", "Эти кудри, будоражащие воображение из недр рубашки", "Горяч все еще", – ахнула публика.

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Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 декабря 2021, 09:48 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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