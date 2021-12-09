Размалеванную дочь Началовой сравнили с Клавой Кокой

Дочь Юлии Началовой встретила свое 15-летие в кругу семьи. Визажист Алина Ножичкина проанализировала внешний вид девочки.

Вера Алдонина отпраздновала свой день рождения в первый день зимы. Наследнице знаменитой певицы исполнилось 15 лет. Судя по "сторис" мачехи начинающей артистки, она разделила этот важный момент с членами своей семьи.

Конечно, красотка получила подарки и поздравления как со стороны родственников, так и поклонников. Но нашлись и те, кто несмотря на праздник, стал писать девочке неприятные вещи. Некоторым не понравился макияж.

"Я считаю, что девочка выглядит вполне нормально, как девочки выглядят в 15 лет в нашем современном обществе", – поддержала Веру Алина Ножичкина.

Визажист не смог остаться в стороне, поэтому он объяснил, что могло не так с внешностью Веры. Оказалось, все дело в том, что она немного переборщила с косметикой.

"Судя по ее макияжу, у нее просто есть нарощенные ресницы. Как правило, кому-то придает возраста, а кого-то делает более кукольной. Девочке 15 лет – это уже переходный возраст. В переходном возрасте ты всегда хочешь выглядеть старше и нравиться мальчикам. Я не могу сказать, что она выглядит вульгарно. Накрасилась на день рождения, ну и хорошо!" – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" эксперт.

Алина сравнила дочку певицы с современными звездами. Первый, кто пришел на ум, – популярная исполнительница и блогер.

"Клава Кока, она молодая, но она выглядит не на свои годы абсолютно точно. Это люди, которые каким-то образом имеют место быть в шоу-бизнесе. Понятное дело, что она хочет соответствовать этому, это нормально. А 15 лет – это тот возраст, когда девочки начинают краситься, наращивать ресницы", – подытожила она.