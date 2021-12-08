"Что с ним произошло?": вид постаревшего и растолстевшего Жукова вызвал оторопь

Сергей Жуков неприятно поразил народ. Исполнитель изменился до неузнаваемости.

Наташа Королева опубликовала в своем микроблоге фото с певцом. Звезда заявила, что восхищается творческим потенциалом своих друзей и тем, как они его реализуют, создавая интересный контент.

Вокалистка поздравила солиста группы "Руки вверх!" с тем, что он снял собственный сериал "Евгенич", выступив в нем как автор идеи, актер и композитор. По словам Наташи Королевой, Сергей Жуков пригласил на съемки своих друзей: Диму Билана, Даню Милохина, Лолиту и ее. Знаменитость сообщила, что сериала можно будет увидеть на телеканале "Пятница!".

Большинство подписчиков были шокированы тем, как выглядит певец. Он предстал в образе своего героя – известного музыкального продюсера. При этом его внешность далеко от идеала. Сергей Жуков сильно растолстел, а в его волосах видна седина.

Некоторые всерьез забеспокоились за здоровье звезды. "Серега Жуков очень уж располнел. Болеет, что ли, чем-то?", "Сергей Жуков изменился, сам на себя не похож", – высказались ошарашенные россияне. Стоит отметить, что певец никогда не отличался стройной комплекцией. Можно предположить, что вес артист набрал ради роли в сериале.