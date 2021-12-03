Известный музыкант раскрыл тайны Пугачевой: Как была хорошим собутыльником, так и осталась

Карьеру артист начал около пятидесяти лет назад. Он рассказал, что однажды у него произошел казус с Ириной Понаровской. В один из дней Левшин трудился в студии, а на вечер был запланирован совместный концерт "Рецитала" с Понаровской. Вдруг в студию вошла Алла Пугачева – так произошло их знакомство.
Певица пригласила артиста на чай. Он согласился, что стало началом их долгого сотрудничества. А вот Ирину Понаровскую он сильно подвел. Исполнителю до сих пор стыдно перед ней. "Я свинтил", – признался Александр Левшин. По его словам, он нравился певице.
Более того, музыкант утверждает, что и сама Примадонна была к нему неравнодушна. Он поведал, что Алла Пугачева два года оказывала ему знаки внимания. Потом они поругались. По словам Левшина, Примадонна его в какой-то момент стала прессовать.
Музыкант рассказал, что однажды певица узнала о его откровениях и пригрозила судом. Он уверен, что звезда по нему скучает, и ей не хватает собеседника-очевидца. Кроме того, по мнению артиста, у Примадонны в какой-то момент началась звездная болезнь.
По словам певца, когда на нее обрушилась слава, Алла Пугачева уверовала в то, что она – королева. При этом Александр Левшин считает коллегу нормальным человеком. "Она, как была хорошим собутыльником, товарищем, музыкантом, такая и осталась".