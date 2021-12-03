Тарасова высказалась после интимных кадров с Загитовой: На всякое дерьмо не хочется обращать внимания!

Накануне Алина Загитова опубликовала откровенное видео. На кадрах она танцует в купальнике, поглаживая себя руками.

Ролик вызвал серьезный резонанс. Многие восхитились пышными формами фигуристки, а также ее пластичностью, другие же выступили резко против подобных действий. Недоброжелатели посчитали кадры вульгарными и якобы вовсе не уместными, после чего принялись активно жаловаться на них в соцсетях.

В какой-то момент Алина Загитова рассказала в личном блоге, что администрация соцсети "ТикТок" удалила ролик. Она поинтересовалась, что сделала не так и снова выложила видео. Вскоре его удалили еще раз. Спортсменка не поняла, почему в ее танцах в купальном костюме многие увидели эротический подтекст.

Видео до сих пор можно найти на просторах Сети, так как многие пользователи выложили его у себя в профилях, восхитившись красотой фигуристки. Ситуацию обсуждают до сих пор, а журналисты решили поинтересоваться, что о ней думает Татьяна Тарасова.

Тренер всегда была женщиной крайне строгой, но на этот раз встала на сторону Алины Загитовой. "На всякое дерьмо не хочется обращать внимания!" – отрезала она, намекая на то, что люди могут говорить что-угодно, это вовсе не должно волновать спортсменку. Она отметила, что не видит ничего неприличного в съемках в купальнике, а публике просто нечем заняться.