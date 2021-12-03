Снятая с самолета Пугачева показала зубы: Пела и ругалась

Режиссер Юлий Гусман поделился воспоминаниями о ситуации, произошедшей с Аллой Пугачевой в 1982 году.



В то время Юлий Гусман организовывал первые телемосты между СССР и США. Как-то раз он предложил найти все материалы о дружбе Соединенных Штатов и Советского Союза. В Останкино решили сделать супервечер. На его пригласили молодежь из элитных вузов. Режиссер должен был ночью заряжать их энергией: танцевать и заводить.

Для проведения грандиозного мероприятия Юлию Гусману нужно было участие в съемках лучших артистов. Из-за этого ему пришлось снять с самолета Аллу Пугачеву, которая должна была лететь во Францию. Примадонну взбесило, что ее планы так резко сорвали, и на съемки она пришла разъяренной.

По словам Юлия Гусмана, звезда в тот вечер пела и много ругалась. Одним словом, показала зубы. Но певице понравилось, как все прошло. Режиссер отметил, что это были прекрасные двое суток.

Отметим, что 72-летняя Алла Пугачева в своем возрасте выглядит так, что легко может дать фору многим более молодым красавицам. Народ гадает о том, к каким чудо-средствам прибегает исполнительница, но звезда не раскрывает своих секретов. Примечательно, что некоторые считают, что певица переборщила с пластикой лица в погоне за молодостью. По их мнению, звезда стала выглядеть неестественно.

