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Шоу-бизнес
Родила наследницу и показала эффектную фигуру в купальнике: что известно о молодой любовнице Дмитрия Маликова

Родила наследницу и показала эффектную фигуру в купальнике: что известно о молодой любовнице Дмитрия Маликова

Дмитрий Маликов старается не выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение. Однако мужчина не скрывает, что давно без ума от белокурой красавицы, которая подарила ему дочку
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Не так давно в Сети всплыли слухи о том, что известный певец Дмитрий Маликов – не такой примерный семьянин, каким его считали долгие годы. Поговаривают, что 11 лет назад исполнитель крутил роман со звездой сериала "Магомаев" Ириной Антоненко за спиной у своей супруги. Слухи привлекли к семье артиста новую волну внимания. В последнее время поклонники пристально следят не только за семьей певца, но и за личной жизнью его племянника.

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Несмотря на громкие сплетни о том, что в свое время знаменитый певец едва не разрушил крепкий брак, разногласия, судя по всему, остались позади. Несколько лет назад супруги стали родителями во второй раз, воспользовавшись услугами суррогатной матери. А недавно вместе отправились отдыхать в ОАЭ. Пока семья хранит молчание и никак не комментирует разговоры злых языков, разъяренная общественность атакует младшую сестру исполнителя Инну, которая тоже успела отличиться.

На днях стало известно, что 44-летняя солистка группы "Новые Самоцветы" оформила себе пенсию через суд. Многие россияне шокированы тем, что сестра Дмитрия Маликова будет получать выплаты от государства, пока другим до нее еще пахать и пахать. Однако, как бы злопыхателей не съедала зависть, все сделано по закону. Исполнительнице удалось получить пожизненное содержание государства благодаря званию заслуженной артистки России. К тому же, статус пенсионерки удачно сочетается с ролью бабушки.

Дмитрий Маликов-младший, единственный сын Инны Маликовой, связал жизнь с эффектной красавицей-блондинкой и не так давно подарил матери внучку. Избранница Дмитрия, модель Анастасия Толстая, тщательно скрывала свою беременность от общественности, но вскоре рассказала о рождении дочки. А сейчас девушка ведет небольшой блог, где делится кусочками своих будней молодой матери.

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Публикация от Anastasia Tolstaya (@anastasiatolstaya)

Племянник артиста предпочел держаться подальше от интриг шоубизнеса, выбрав профессию повара. Однако кулинария – не единственная страсть в жизни Дмитрия. Молодой человек не оставляет без внимания ни один снимок в "Инстаграм" красавицы-возлюбленной. Судя по всему, Маликов-младший души не чает в избраннице, и в этом нет ничего удивительного.

Анастасия нередко демонстрирует подписчикам привлекательную фигуру в обтягивающих нарядах, но ведет себя довольно сдержанно. Накануне модель опубликовала новый снимок в купальнике и, как всегда, получила несколько приятных комментариев от пользователей.

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Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 декабря 2021, 15:21 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодая любовница Маликова показала шикарные формы

комментарии

Ответить:

Гость927141
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Да, уж все как на подбор одинаковы с лица, роботы
Гость934753
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Какие все их бабы одинаковые!
Василий
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Какая же страшная!!!!!!
1

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