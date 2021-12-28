Родила наследницу и показала эффектную фигуру в купальнике: что известно о молодой любовнице Дмитрия Маликова

Дмитрий Маликов старается не выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение. Однако мужчина не скрывает, что давно без ума от белокурой красавицы, которая подарила ему дочку

Не так давно в Сети всплыли слухи о том, что известный певец Дмитрий Маликов – не такой примерный семьянин, каким его считали долгие годы. Поговаривают, что 11 лет назад исполнитель крутил роман со звездой сериала "Магомаев" Ириной Антоненко за спиной у своей супруги. Слухи привлекли к семье артиста новую волну внимания. В последнее время поклонники пристально следят не только за семьей певца, но и за личной жизнью его племянника.

Несмотря на громкие сплетни о том, что в свое время знаменитый певец едва не разрушил крепкий брак, разногласия, судя по всему, остались позади. Несколько лет назад супруги стали родителями во второй раз, воспользовавшись услугами суррогатной матери. А недавно вместе отправились отдыхать в ОАЭ. Пока семья хранит молчание и никак не комментирует разговоры злых языков, разъяренная общественность атакует младшую сестру исполнителя Инну, которая тоже успела отличиться.

На днях стало известно, что 44-летняя солистка группы "Новые Самоцветы" оформила себе пенсию через суд. Многие россияне шокированы тем, что сестра Дмитрия Маликова будет получать выплаты от государства, пока другим до нее еще пахать и пахать. Однако, как бы злопыхателей не съедала зависть, все сделано по закону. Исполнительнице удалось получить пожизненное содержание государства благодаря званию заслуженной артистки России. К тому же, статус пенсионерки удачно сочетается с ролью бабушки.

Дмитрий Маликов-младший, единственный сын Инны Маликовой, связал жизнь с эффектной красавицей-блондинкой и не так давно подарил матери внучку. Избранница Дмитрия, модель Анастасия Толстая, тщательно скрывала свою беременность от общественности, но вскоре рассказала о рождении дочки. А сейчас девушка ведет небольшой блог, где делится кусочками своих будней молодой матери.

Племянник артиста предпочел держаться подальше от интриг шоубизнеса, выбрав профессию повара. Однако кулинария – не единственная страсть в жизни Дмитрия. Молодой человек не оставляет без внимания ни один снимок в "Инстаграм" красавицы-возлюбленной. Судя по всему, Маликов-младший души не чает в избраннице, и в этом нет ничего удивительного.

Анастасия нередко демонстрирует подписчикам привлекательную фигуру в обтягивающих нарядах, но ведет себя довольно сдержанно. Накануне модель опубликовала новый снимок в купальнике и, как всегда, получила несколько приятных комментариев от пользователей.