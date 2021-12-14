Маликова на морозе без теплых вещей заподозрили в бедности

Певец активно ведет личный инстаграм-аккаунт, где делится новостями о своей жизни. На сей раз артист опубликовал фото на фоне зимнего пейзажа. Сейчас на улице установилась довольно низкая температура, а Дмитрий Маликов оделся для зимы явно не по погоде.
На звезде помимо свитера была надета только куртка-жилетка. "Зима! Крестьянин, торжествуя...", – подписал кадр исполнитель. Пост знаменитость вызвал недоумение у его фолловеров.
"Когда то вы успели так поиздержаться,до крестьянина?", – спросил один из подписчиков. Судя по всему, он пошутил, либо всерьез посчитал, что у Дмитрия Маликова плохо идут дела в работе, и он не в состоянии приобрести подходящие к погоде теплые вещи.
Но, можно предположить, что композитор выбрался на улицу на автомобиле, и просто решил сделать эффектный кадр. Либо Дмитрий Маликов отличается завидной закалкой, и мороз ему не страшен.
Напомним, ранее в Сети появились странные домыслы о том, что якобы Дмитрий Маликов чуть не разрушил брак из-за чувств к молодой модели. По слухам, певец крутил роман на стороне десять лет назад, а его жена Елена все знала и едва сдерживалась.
Отметим, что супруга артиста давно будоражит умы россиян своим обликом. Некоторые считают, что она испортила себя пластическими операциями и стала похожа на живую мумию.