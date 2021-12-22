"Пришло осознание": к чему Корчевников склонил Ковальчук из "Тайн следствия"

Звезда сериала "Тайны следствия" Анна Ковальчук призналась, что долгое время ее отношение к религии было прохладным. В детстве актрисе любовь к Богу не прививали. Таинство крещения Анна приняла уже во взрослом возрасте – во время учебы в вузе. Даже после обряда Ковальчук все еще терзали сомнения.
Все изменилось, говорит звезда "Тайн следствия", после встречи с телеведущим Борисом Корчевниковым. Воцерковленный шоумен окончательно склонил Ковальчук в сторону веры.
"Пришло осознание", – отмечает Анна.
По словам актрисы, раньше она ходила в церковь только тогда, когда нуждалась в помощи. Теперь звезда обращается к Богу, чтобы отблагодарить. Анна Ковальчук уверена, что получает только тот, кто умеет отдавать.
Детей, Злату и Добрыню, Анна приучает к вере в Бога личным примером. Артистка считает, что религия поможет ее наследникам в дальнейшем – будет им ориентиром и опорой. Впрочем, отмечает звезда, у ее отпрысков в этом вопросе есть право выбора.
Анна Ковальчук учит детей тому, что мир прекрасен, несмотря на печальные события. Надо смириться с тем, что без грусти нет радости.
Звезда "Тайн следствия" рассказала также, что в ее жизни был период, когда она не могла найти общий язык с дочкой. Злата очень отдалилась от Анны, перестала ее понимать. Выйти из кризиса матери и дочери помогла воцерковленная родственница. Двоюродная сестра научила Ковальчук дарить ребенку любовь, благодарить и молиться.