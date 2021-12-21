Звезда "Тайн следствия" Ковальчук о любовном треугольнике: Такой замечательный парень

В свежих сериях "Тайн следствия", которые прямо сейчас выходят на "России 1", за сердце героини Анны Ковальчук, Марии Швецовой, сражаются двое – ее экс-супруг Дмитрий Луганский и коллега по цеху Олег Платонов.
Актриса Анна Ковальчук считает, что у бывшего мужа Марии Швецовой маловато шансов вернуть себе ее расположение. Платонов, уверена исполнительница главной роли, просто так не отступит. Персонажа Алексея Комашко актриса охарактеризовала как человека настойчивого и сильного.
Впрочем, как призналась Ковальчук, она много лет просила сценаристов вернуть в сюжет Луганского. Анне этот персонаж очень нравился. Его исчезновение расстроило знаменитость.
"Мне кажется странным, что он исчез, такой замечательный парень, мечта всех женщин", – поделилась звезда сериала "Тайны следствия".
Возвращение в сюжет Дмитрия Луганского поможет расшевелить любовную линию сюжета, считает актер Алексей Комашко. По словам знаменитости, отношения его героя Платонова со Швецовой в 20 сезоне топтались на месте. Алексей надеется, что появление у персонажа соперника сдвинет ситуацию с мертвой точки. Наблюдать за любовным треугольником, считает Комашко, всегда интересно. "Решили добавить перцу", – рассуждает актер.
В период съемок первых эпизодов новой части Ковальчук и Комашко не знали, чем закончится сезон. Сценарий писали в процессе. Для артистов финал 21-й части тоже был загадкой.