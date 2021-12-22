"Очень серьезно": почему Ковальчук из "Тайн следствия" загремела в больницу

На телеканале "Россия 1" транслируется 21-й сезон сериала "Тайны следствия". Как рассказала в свежем интервью исполнительница главной роли Анна Ковальчук, эта часть ленты имела все шансы не выйти в срок. Всему виной коронавирусная инфекция.
Первой COVID-19 подцепила сама Ковальчук. Артистка заразила коллег. В итоге с опасной заразой слегли еще 20 членов творческого коллектива.
"Все болели очень серьезно", – пожаловалась актриса.
Целую неделю звезду "Тайн следствия" продержали в больнице. Съемки пришлось на время заморозить.
"Тайны следствия", отмечает Ковальчук, за 21 год работы с чем только не сталкивались. В период съемок ленты артистка дважды стала мамой. Первенец звезды, Злата, в буквальном смысле родилась в одной из серий телепроекта.
Анна Ковальчук рассказала также, что получает тонны сообщений от поклонников сериала. На имя актрисы в театр Ленсовета приходят пачки писем. Девушки, которые по примеру героини Ковальчук стали следователями, благодарят артистку. Поклонницы рассказывают Анне, что в реальности работа дознавателя намного жестче той, что показывают на экране.