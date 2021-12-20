Новая страсть и зять в лице Харламова: как сейчас живет звезда сериала "Тайны следствия" Ковальчук

Актриса Анна Ковальчук недавно отметила 44-летие.

Анна Ковальчук еще студенткой попала в Театр имени Ленсовета. Режиссер Геннадий Тростянецкий искал подходящую девушку в спектакль по комедии Мольера "Мнимый больной", Анна показалась ему подходящим вариантом. Ковальчук тогда не делала ставку на кино – сцену она воспринимала как основное место работы. О том, что скоро отправится покорять экраны телевизоров, Ковальчук даже не думала.

Все изменилось, когда на спектакль с участием Анны Ковальчук пришла Инна Лазаревна Шлионская – известный в Санкт-Петербурге кастинг-директор. Шлионская взялась продвигать молодое дарование. Спустя время Инна Лазаревна устроила Анне пробы в сериал "Тайны следствия". Тогда кастинг-директор сказал Ковальчук, что совсем скоро та проснется богатой и знаменитой. Так и вышло.

Сейчас телеканал "Россия 1" транслирует 21-й сезон сериала "Тайны следствия". Героиня Анны Ковальчук, Мария Швецова, которая в первом сезоне работала старшим следователем прокуратуры, доросла до звания подполковника юстиции. Изменилась и сама актриса Ковальчук – теперь материнство она считает своей главной ролью. От первого мужа, Анатолия Ильченко, у артистки есть взрослая дочь Злата. В октябре наследница знаменитости отметила 21-й день рождения. Дочь Анны буквально с пеленок снимается с родительницей в "Тайнах следствия". Впрочем, связывать свое будущее с актерством Злата не захотела. Девушка выбрала юриспруденцию и поступила в Институт международных отношений.

По словам Анны Ковальчук, Злата – человек очень закрытый. Например, девушку тяготит внимание поклонников сериала. Другое дело сын Анны, Добрыня. 11-летний отпрыск звезды "Тайн следствия" и бизнесмена Олега Капустина очень гордится знаменитой родительницей.

Летом этого, 2021 года, Анна Ковальчук отпраздновала 44-й день рождения. Выглядит артистка намного моложе своих лет. Знаменитость отказалась от мяса и активно занимается спортом. В прошлом году в разгар локдауна звезда теленовеллы страстно увлеклась фитнесом. Ковальчук тренировалась шесть раз в неделю. В итоге за несколько месяцев Анна скинула семь килограммов. Звезда частая гостья в одном из спортклубов Санкт-Петербурга.

Кроме того, в свободное от работы время Анна занимается самообразованием. Например, берет уроки английского и учится играть на гитаре.

Периодически актриса "Тайн следствия" посещает косметолога. Знаменитость любит аппаратный массаж. Активно Анна Ковальчук ухаживает за лицом и телом дома. Звезда принимает солевые ванны, делает витаминные маски для волос. По утрам Анна протирает лицо кубиками льда с ромашкой или петрушкой, чтобы избавиться от отеков и сузить поры.

В 2014 году Анна Ковальчук узнала, что у нее есть уже взрослая сводная сестра. Выяснилось, что у отца артистки на стороне рос ребенок. Родственница исполнительницы главной роли в сериале "Тайны следствия" – Катерина Ковальчук – звезда костюмированной драмы "Крепостная" и нынешняя избранница юмориста Гарика Харламова. В итоге Анна и Катерина стали хорошими подругами. Не исключено, что в будущем Харламов станет зятем исполнительницы роли Марии Швецовой.

Новый год Анна Ковальчук предпочитает встречать дома в кругу родных и близких. Будет накрыт большой стол, засверкает елка, на экране появится "Голубой огонек". "По семейной традиции 1 декабря гномик вешает на нашем камине сапожок, и потом в течение месяца каждый день кладет туда детям по подарочку", – делилась в одном из интервью знаменитость.