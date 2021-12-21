Звезда сериала "Тайны следствия" Андрей Шарков: Хоронить будут в берете

Артист сроднился со своим персонажем из теленовеллы.

На телеканале "Россия 1" с успехом транслируются свежие эпизоды сериала "Тайны следствия". В 21-й части героиня Мария Швецова и ее коллеги продолжают распутывать сложные преступления. Актеры, сыгравшие в теленовелле, давно стали народными любимцами.

По словам 63-летнего артиста Андрея Шаркова, в реальности зрители уже не отделяют его от персонажа из сериала "Тайны следствия". Артист много лет играет судмедэксперта Леонида Панова. У героя знаменитости есть привычка носить берет и называть собеседников "Манюнями". Шарков не скрывает, что многое в Панове от него самого.

На публичных мероприятиях зрители кричат Шаркову: "Манюня! Манюня!". Артиста такое внимание поклонников забавляет. Андрей Анатольевич сроднился со своим героем, это уже бросается в глаза.

"Конечно, у тебя много всего будет в жизни, но хоронить тебя будут в берете", – цитирует Андрей Шарков знакомого продюсера.

Интересно, что родители Андрея Шаркова были врачами. Мама и папа актера "Тайн следствия" пророчили ему большое будущее в медицине. Шарков в итоге выбрал актерскую стезю. Пытался поступить в ЛГИТМиК, но провалился. Потом было театральное училище в Свердловске, из которого Шаркова исключили через год за прогулы. Обучение профессии артист завершил в Горьковском театральном училище.

"Мы с Пановым очень похожи. Я бы сказал, что это Андрей Шарков, который не стал артистом, а пошел работать патологоанатомом", – рассуждал в одном из интервью актер.