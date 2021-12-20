"Все к лучшему": сестра Бузовой высказалась о ссоре с ее подругами

Оказывается, в отношениях Анны Бузовой с Ольгой Десятовской и Яны Акру не все так гладко. Женщины явно находятся в ссоре, однако о причинах разлада сестра телеведущей не говорит.
Недавно младшая Бузова опубликовала архивное видео со старыми приятельницами. Анна порассуждала на тему разрыва взаимоотношений. Так, она призналась, что скучает по подругам, однако расставания неизбежны. "Все к лучшему", – написала бизнесвумен. При этом она выразила надежду на то, что в будущем их тандем воссоединится.
Возможно, конфликт с подругами произошел на фоне недавнего скандала со старшей сестрой. Так, в одном из интервью Ольга заявила, что внесла большой финансовый вклад в квартиру, которую приобрела Анна. Однако родственницу такое положение дел не устроило, она резко высказалась по поводу слов сестры. Так, девушка написала, что хотела бы еще одну квартиру, раз им с мужем их дарят.
Позже сестра звезды "Дома 2" пожалела о своих словах. Она даже попробовала оправдаться, сказав, что неправильно истолковала высказывание Ольги. Девушка заявила, что повелась на провокацию, за что очень на себя злится. После этого она пообещала никогда не идти против семьи.