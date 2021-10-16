"Реально квартиры дарят?": уязвленная сестра поймала Бузову на вранье

Ольга Бузова давно славится не только хитами "Мало половин", "Водица", "Танцуй под Бузову", но и фразами, которыми она иногда бездумно кидается. Так, в одном из недавних интервью она заявила, что подарила своей младшей сестре Анне квартиру. Слова звезды пришлись ей не по душе.
"Сестренке помогла с покупкой квартиры ее мечты", – рассказала телеведущая.
Видимо, родственница экс-супруги футболиста Дмитрия Тарасова осталась недовольна таким высказыванием. Действительно, неизвестно, кто приобрел квартиру. Поклонникам остается только гадать, был ли это щедрый подарок или Анна заплатил за нее сама.
"Реально? Хотим еще одну квартиру тогда, раз уж они нам дарятся", – не смогла сдержать эмоций основательница магазина украшений.
Бывшая участница и ведущая "Дома-2" много раз честно говорила, что старается помогать всей своей семье: родителям и двум бабушкам. По ее словам, каждый месяц любящие родственники получают от нее определенную сумму денег. Артистке только в радость поддерживать своих близких и родных.
Фанаты до сих пор не знают, в каких отношениях сейчас находятся сестры. Многие помнят, как несколько лет назад между ними возник конфликт, но позже, девушки, вроде, помирились.
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