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Шоу-бизнес
"Реально квартиры дарят?": уязвленная сестра поймала Бузову на вранье

"Реально квартиры дарят?": уязвленная сестра поймала Бузову на вранье

Ольга Бузова уже рассказывала в интервью, что в детстве между ней и сестрой часто возникали конфликты. Между брюнетками снова пробежала черная кошка.
прочитано 95 раз

Ольга Бузова давно славится не только хитами "Мало половин", "Водица", "Танцуй под Бузову", но и фразами, которыми она иногда бездумно кидается. Так, в одном из недавних интервью она заявила, что подарила своей младшей сестре Анне квартиру. Слова звезды пришлись ей не по душе.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"Сестренке помогла с покупкой квартиры ее мечты", – рассказала телеведущая.

Видимо, родственница экс-супруги футболиста Дмитрия Тарасова осталась недовольна таким высказыванием. Действительно, неизвестно, кто приобрел квартиру. Поклонникам остается только гадать, был ли это щедрый подарок или Анна заплатил за нее сама.

"Реально? Хотим еще одну квартиру тогда, раз уж они нам дарятся", – не смогла сдержать эмоций основательница магазина украшений.

Бывшая участница и ведущая "Дома-2" много раз честно говорила, что старается помогать всей своей семье: родителям и двум бабушкам. По ее словам, каждый месяц любящие родственники получают от нее определенную сумму денег. Артистке только в радость поддерживать своих близких и родных.

Фанаты до сих пор не знают, в каких отношениях сейчас находятся сестры. Многие помнят, как несколько лет назад между ними возник конфликт, но позже, девушки, вроде, помирились.

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Ольга Бузова. Фото: Vadim Tarakanov /Global Look Press/ www.globallookpress.com
16 октября 2021, 16:45 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

гость
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Бузова не имея своих больших денег ,что 4 года живет на съемной и так бездарно врет,что делает всё ремонт , как пишу пиарщики ,естественно врут про убогую ,то купила этаж в клубном доме,с окнами во всю стену, и потолками 4 метра , начала там что то ремонтировать? потому через 1,5 года летом показала совсем другую хату ,с обычной планировкой ,с обычными окнами ,где этаж ,что купила? НЕТ,этого, вранье по новому сценарию пошло, опять ремонт и та же лапша на уши , теперь 2 года все ремонтирует уже другую квартиру и этому бреду кто то верит? про квартиру сестры это слабое опровдание,что убогая дура
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