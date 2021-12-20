Споет перед поздравлением Путина: особенный сын Бледанс стал звездой новогоднего "Огонька"

9-летний Семен Семин – сын актрисы и певицы Эвелины Бледанс – самый известный ребенок в стране. Он родился с синдромом Дауна, но в возрасте 6 месяцев уже получил первый контракт на съемки в рекламе подгузников. Об увлечениях наследника 52-летняя Эвелина рассказала в эксклюзивном интервью "Дни.ру" на открытии Модного дома Аники Керимовой на Рублевке.

Семен пошел по стопам знаменитой матери и уже делает первые шаги в шоу-бизнесе. Он даже будет петь в праздничном эфире перед обращением Путина к стране!

"Сегодня он снимался в новогоднем "Голубом огоньке", – радуется звездная мама. – Во время этой телевизионной съемки Сема представил дуэт. Это будет первый в мире инклюзивный (предполагающий равные права и возможности всем, вне зависимости от физических данных – Прим. Ред.) дуэт с Валерием Кузаковым – победителем 6-го сезона музыкального шоу "Голос. Дети", участником "Синей птицы", призером "Детской Новой Волны".

По словам Эвелины, талантливый особенный сын мечтает быть артистом. А она решила быть его продюсером. "Отговаривать от сцены не буду, потому что он кайфует от этого, – заверила Бледанс. – У него есть и слух, и голос. А если учесть его особенности, то он совершенно уникальный! Понятно, что с обычными детьми ему сложно тягаться, но у нас и нет такой цели".

Но работа артиста – очень непостоянная, зависимая, сложная. Поэтому Эвелина решила, что сынишке стоит получить еще одну профессию, которая всегда его прокормит. "Хочу, чтобы он обучался массажу", - рассказала она.

Наверное, зарабатывать деньги Семен мог бы и при помощи рекламы в "Инстаграм", где у него более 300 тысяч подписчиков. "Когда мы с Сашей (продюсер Александр Семин, который до сентября 2017 года был третьим мужем Бледанс – Прим. Ред.) еще были вместе, то решили, что Семин аккаунт не будет монетизироваться, не будет продающим – призналась телеведущая. – Сема, кстати, с отцом общается, они поддерживают отношения".