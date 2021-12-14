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Шоу-бизнес
Стал певцом, набрал 200 тысяч подписчиков: каким растет припаханный с пеленок сын Бледанс с синдромом Дауна

Стал певцом, набрал 200 тысяч подписчиков: каким растет припаханный с пеленок сын Бледанс с синдромом Дауна

Светская львица старается сделать жизнь сына максимально активной
прочитано 532 раза

Ни для кого не секрет, что Эвелина Бледанс является матерью мальчика с синдромом Дауна. Несмотря на все трудности, через которые пришлось пройти артистке, особенности развития сына не стали для нее приговора. Знаменитая мать считает ребенка подарком судьбы и старается делать все, чтобы у него была нормальная жизнь.

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 Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

Долгожданный наследник Эвелины Бледанс, Семен Семин, появился на свет в 2012 году. Уже во время беременности звезда, решившаяся родить в 40 с хвостиком лет, знала о диагнозе сына. Однако ни она, ни отец ребенка Александр Семин, не поставили на жизни крест. Супруги открыто рассказали о болезни отпрыска и даже запустили проект для помощи родителям особенных малышей. А сейчас девятилетний Сема и сам ведет довольно активный образ жизни.

Несмотря на то, что родители мальчика развелись несколько лет назад, он не из тех детей, кто страдает от недостатка внимания отца. Александр обзавелся новой семьей, но по-прежнему активно участвует в жизни своего первенца. К тому же, Семин ведет в "Инстаграм" блог, посвященный особенному сыну. Там за жизнью отпрыска Бледанс наблюдают уже больше 200 тысяч человек.

Телеведущая не дает своему наследнику сидеть без дела. Мальчик еще даже не успел отпраздновать свой десятилетний юбилей, а прославленная мать уже не только придумала ему занятие, но и выбрала будущую профессию. Не так давно Эвелина отдала отпрыска в театральную студию. Мальчик, которого хвалят педагоги, выступил на сцене уже несколько раз. Однако знаменитая родительница считает, что одного актерского таланта Семе будет недостаточно.

Бледанс выбрала сыну профессию, которой он будет зарабатывать себе на хлеб. Недавно артистка призналась, что пригласила домой массажиста, который будет обучать своему ремеслу Сему. Благодаря знаменитой маме мальчик начал работать буквально с пеленок, но она все равно хочет максимально подготовить его ко взрослой жизни.

Свой первый рекламный контракт Семин-младший получил, когда ему было всего шесть месяцев. Кроме того, в свое время мальчик появился в телепередаче, которую вела его мама, и даже успел сняться в клипе. А сейчас, как отметили Сема поет вместе с Валерой Кузаковым – победителем шестого сезона шоу "Голос. Дети". Как пишут "7Дней", Бледанс подчеркнула, что первый в мире инклюзивный дуэт "+1" вышел на сцену во второй раз, выступив на благотворительном вечере известного фонда.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 декабря 2021, 12:36 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бледанс вышла в свет с молодым спутником

комментарии

Ответить:

Гость923772
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Чего билять? Певец?? Рекламный контракт??? Кто пишет эту ахинею? Да про эту шмару уже давно все забыли, и тем более про её "потомство".
Гость922766
Пожаловаться Ответить
Гость923772
Чего билять? Певец?? Рекламный контракт??? Кто пишет эту ахинею? Да про эту шмару уже давно все забыли, и тем более про её "потомство".
Какие злые комментарии !!
1

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