Россияне ахнули при виде оголившейся Ковальчук: Сильно располнела

Юлия Ковальчук стала популярной артисткой достаточно рано. Как известно, все медийные женщины особенно внимательно относятся к своей внешности.

Певица активно ведет свой личный блог и часто делится с поклонниками секретом своего похудения. Она много раз пыталась донести до публики, что ее точеная фигура – вовсе не подарок от родителей, а результат большого труда. Многие не помнят, чтобы Юлия была полной и в нулевых, но она часто пытается доказать обратное.

Известно, что знаменитость активно занимается спортом и следит за своим питанием. Публика часто предлагает ей начать профессионально заниматься просвещением такого рода, но пока певица не готова к новому амплуа. Однако демонстрировать свои фото Юлия Ковальчук не стесняется, в каком бы состоянии не была.

На этот раз в личном блоге исполнительницы появилось новое фото. В "историях" она показала архивный кадр. На снимке можно увидеть одно из выступлений юной Юлии, когда она занималась танцами. Ей 16 лет, она одета в ярко-красную короткую юбку и достаточно вызывающий короткий топ.

По словам Юлии Ковальчук, там она "сладкая булочка". Видимо, так знаменитость решила намекнуть на свой якобы лишний вес на кадре. При этом публика вовсе не согласилась с ней. В Сети активно обсуждают тот факт, что Юлия слишком самокритична, и в подростковом возрасте она тоже не была полной.

