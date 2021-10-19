Ковальчук нарушила данное дочери обещание: Это больно и жестоко

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков являются одной из самых закрытых пар отечественного шоу-бизнеса. Они редко говорят о личной жизнью и делятся подробностями о семейных отношениях.
В 2017 году Юлия Ковальчук родила от Алексея Чумакова дочь Амелию. В отличие от многих звездных пар родители не стали активно рассказывать об этом в соцсетях.
Тем не менее, Ковальчук иногда делится происходящим в ее семье. На днях артистка рассказала поклонникам, что нарушила свое обещание. Она клялась и божилась никогда не отдавать дочь в художественную гимнастику, так как сама занималась этим видом спорта и знает, насколько это больно и жестоко.
Однако Ковальчук все же отвела Амелию на пробное занятие. Об этом она рассказала в своем "Инстаграм". Артистка предстала перед фанатами в разделе "Сторис" в розовой бейсболе и спортивном худи голубого оттенка.
"Мы пришли попробовать", – поделилась Юлия Ковальчук.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Филипп Киркоров спел вместе с Алексеем Чумаковым в шоу "Дуэты". Это выступление стало крайне неожиданным.
Филипп спел с коллегой песню "Полетели". Ведущие программы программы Николай Басков и Сергей Лазарев отметили, как сильно похожи коллеги.
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