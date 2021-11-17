"Целовались даже": Брошенный Ковальчук Чумаков развлекся с чужой женой

Певец Алексей Чумаков заприметил эффектную даму. Юлия Ковальчук вмешалась в их идиллию.

Говорят, в каждой шутке есть доля правды. И если это действительно так, то Юлия Ковальчук рискует потерять своего избранника. Недавно Алексей Чумаков сымитировал любовные отношения с супругой Гарика Мартиросяна.

Парочку сняли за столиком в дорогом ресторане, когда певец одаривал мужской лаской свою спутницу, глядя ей в глаза и романтично держа за руку. При этом фото сделал сам Гарик Мартиросян, изображая недоумение. Выяснилось, что Юлия Ковальчук бросила мужа в Москве и улетела в Испанию.

Кадр был сделан в юмористическом ключе, поэтому ни о какой измене речи не идет. Однако Юлия Ковальчук узнала, что Алексей Чумаков стал участником пикантной сцены и выразила свои эмоции в комментариях к фото. "Баба, кстати, достаточно четкая", — отметила певица.



К обсуждению снимка подключилось немало пользователей Сети, они пытались придумывать тематические хохмы. А мастер-класс им показали настоящие профессионалы. "Я их видел в кино. Целовались даже. Но это не точно", — пошутил комедиант Вадим Галыгин.

Напомним, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук поженились осенью 2013 года. Через четыре года после свадьбы у супругов родилась дочь Амелия. Сейчас о девочке известно мало, родители оберегают ее от лишнего внимания поклонников.