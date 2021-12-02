Объявившая о разводе жена взялась руками за ствол Малафеева: Решил развести огонь

Пара прожила вместе около девяти лет. Однако, судя по всему, теперь в их отношениях наметился разлад. Многие тут же связали конфликт мужа и жены с участием футболиста в шоу "Звезды в Африке". Во время съемок бывшая супруга рэпера Гуфа, Айза Долматова якобы активно флиртовала с женатым мужчиной.
В СМИ сперва обсуждали информацию о неожиданной близости знаменитостей, но затем возлюбленные подтвердили, что их союз распался. Злые языки тут же начали винить во всем Айзу, но спортсмен заступился за нее. Он отметил, что инстадива не имеет никакого отношения к его разводу. Сама Долматова информацию также подтвердила.
В какой-то момент Вячеслав Малафеев опубликовал новость о том, что собирается подать на развод, так как такая жизнь его не устраивает. Многие переживали, что же будет с детьми. Известно, что Екатерина воспитывала наследников футболиста от покойной супруги, а также их общего сына. Накануне она показала, что даже сейчас они все делают вместе.
В "историях" личного блога Екатерины Малафеевой появились кадры, на которых она держится за ствол елки в доме супруга и наряжает праздничное дерево. Вся семья собралась вместе, чтобы подготовиться к главной ночи в году. "Даже бывший муж решил развести огонь", – рассказала она о создании уюта в важный день.