Тяжелобольной Корчевников заговорил о смерти: Теперь все

Ведущему программы "Судьба человека" еще нет и 40 лет, но разговоры о вечности и забвении преследуют его поклонников все чаще. На этот раз журналист решил поговорить о главном.

В личном блоге Бориса Корчевникова появилось его фото на фоне алтаря. Он решил поделиться с поклонниками тем, как однажды пришел к Богу, хотя вовсе не искал его. По словам журналиста, все произошло случайно, но до этого момента он будто бы все время спал и ходил наощупь. Теперь же все изменилось.

Журналист сообщил, что в храме он оказался не потому, что целенаправленно шел туда. Его встреча завершилась чуть раньше, и он решил просто зайти внутрь. Недавно он вернулся туда и попытался понять, что с ним произошло в тот миг. Однако ранее Борис просто не мог подобрать правильные слова, чтобы описать все, что почувствовал.

Уже сейчас ведущий программы "Судьба человека" убежден, что его жизнь началась именно в тот момент. До этого он лишь постоянно якобы ранил себя и близких, но затем случилась "сладость поступка и жизни без греха". Борис Корчевников испытал истинное наслаждение от чистоты и осознал: надежда есть всегда. Однако более всего его впечатлил тот факт, что теперь он не бывает один.

"Жизнь стала Его присутствием", – поделился журналист. Он отметил, что постоянно чувствует, как Бог держит его за руку и ведет, потому что он сам попросил об этом. Теперь все ответы он находит в тишине, а самые очевидные запахи и события кажутся ему особенными. Ведущий рассказал, что церковь – это часть того, что останется после всего. По мнению Бориса, смерти не существует. "Теперь все", – завершил послание он.