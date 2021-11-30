Разъяренный Корчевников заявил о причастности к экстренной госпитализации Алферовой: Мы с ног сбились!

Летом Ирину Алферову экстренно госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Ранее она пыталась вылечиться самостоятельно. Артистка была убеждена, что у нее просто ОРВИ.

Известно, что в медицинском учреждении Ирина Ивановна оказалась уже в тяжелом состоянии. Публика была крайне обеспокоена ситуацией, а близкие призывали поклонников молиться за здоровье легенды. К счастью, уже через несколько недель стало известно, о положительной динамике. Тогда дочь звезды отечественного кино вышла на связь и сообщила, что мама идет на поправку.

В последнем выпуске программы "Судьба человека" деталями ситуации поделился Борис Корчевников. Оказалось, что именно он напрямую причастен к экстренной госпитализации знаменитости. Журналист признался, что как только узнал о состоянии Ирины Алферовой, тут же решил ей помочь.

Ведущий передачи рассказал, что о ситуации ему сообщила родительница. Она позвонила сыну по телефону и попросила срочно помочь артистке и ее супругу. "Мы с ног сбились!" – признался он. Тогда был пик заболеваемости, и мест в больницах практически не было.

К счастью, все обошлось и тещу Егора Бероева удалось спасти. Сейчас у Бориса Корчевникова есть много вопросов к самому артисту, который является одним из самых яростных "антипрививочников" нашей страны. Ранее он заявил, что общество якобы не должно делиться на вакцинированных и тех, кто от этой процедуры отказался.

