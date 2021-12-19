"Два дня плакал": Сын раскрыл сенсационные данные о состоянии Никулина перед смертью

Максим Никулин поделился информацией о том, как узнал о смерти отца.

В честь юбилея со дня рождения великого артиста на Останкинской башне пустили праздничный видеоролик и специальную подсветку, которая будет транслироваться сутки. Артиста не стало в 1997 году, тогда эта новость потрясла общественность. А вот родные Юрия Владимировича долго не могли поверить в произошедшее.

Максим Никулин, который теперь является худруком Никулинского цирка на Цветном бульваре, рассказал, как узнал о смерти отца. У артиста было много хронических заболеваний, а летом 1997-го у него стало сильно болеть сердце. Никулин обратился к врачам, но было уже поздно, сосуды оказались в ужасном состоянии.

Максим с мамой возвращались домой из больницы, когда узнали о случившемся. Удар был очень сильным. "У меня слез не было. Я не знаю почему. И через месяц собака собака под машину, тогда не мог остановиться два дня, плакал", - поделился горем сын артиста.

Юрий Никулин был действительно творческим человеком. Его родные вспоминают, что материальные ценности не интересовали его. Он жил в коммуналке, был скромен и неприхотлив в быту. Единственное материальное, что увлекало Юрия Владимировича – вождение машины. Его сын рассказал, что автомобиль появился уже потом, когда Никулин занимал пост директора цирка и немного привык к деньгам.