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Шоу-бизнес
Всплыли скандальные данные об отношениях Никулина: Был жадным

Всплыли скандальные данные об отношениях Никулина: Был жадным

Нина Федорова, бывшая сотрудница "Москонцерта" и эксперт ток-шоу Андрея Малахова, открыто говорит о знаменитостях, с которыми работала. Некоторые ее комментарии уже вызвали ряд скандалов.
прочитано 641 раз

Многие пользователи Сети сомневаются в правдивости высказываний Федоровой. Они полагают, что женщина просто решила напомнить о себе таким необычным способом. При этом многие журналисты продолжают брать у нее интервью, а громких новостей в запасе у Нины Николаевны, кажется, еще очень много.

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На этот раз бывшая сотрудница "Москонцерта" заговорила о Юрие Никулине. Она отметила, что работала с артистом. Однако охарактеризовала она легенду крайне неожиданным образом. "Он был жадным", – заявила она. Свою позицию женщина объяснила, напомнив журналисту о громком конфликте знаменитости с Олегом Поповым.

Тогда многие были уверены, что недопонимание связано с репризами: якобы они обвиняли друг друга в заимствовании. Однако, по словам Нины Федоровой, дело было совсем в другом. Она рассказала, что в то время цирку на Цветном бульваре был необходим ремонт, и Олег Попов пошел на прием к председателю Совета Министров СССР. Юрий Никулин отправился вместе с ним, они получили необходимую сумму.

Скандал якобы начался после описываемых событий. По словам Нины Федоровой, позднее Попов захотел отпраздновать свой юбилей в цирке, но Юрий Никулин якобы тут же поставил собственное условие. Артист подчеркнул, что если коллега хочет отмечать, то должен побелить потолок в кассе за свой счет. Тогда за него заступился Юрий Куклачев. Однако вынести подобные унижения артист не смог и вскоре уехал в Германию.

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Юрий Никулин. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 18 августа 2021, 09:27 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

365782
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усыпите эту рассказчицу
Гость835886
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Мерзость какая, а не статья. Зачем вы льете грязь на очень хорошего человека Ю.Никулина? Надеюсь Бог вас накажет за все гадости.
Гость835885
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Что за бред?!?
1

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