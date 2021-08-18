Всплыли скандальные данные об отношениях Никулина: Был жадным

Нина Федорова, бывшая сотрудница "Москонцерта" и эксперт ток-шоу Андрея Малахова, открыто говорит о знаменитостях, с которыми работала. Некоторые ее комментарии уже вызвали ряд скандалов.



Многие пользователи Сети сомневаются в правдивости высказываний Федоровой. Они полагают, что женщина просто решила напомнить о себе таким необычным способом. При этом многие журналисты продолжают брать у нее интервью, а громких новостей в запасе у Нины Николаевны, кажется, еще очень много.

На этот раз бывшая сотрудница "Москонцерта" заговорила о Юрие Никулине. Она отметила, что работала с артистом. Однако охарактеризовала она легенду крайне неожиданным образом. "Он был жадным", – заявила она. Свою позицию женщина объяснила, напомнив журналисту о громком конфликте знаменитости с Олегом Поповым.

Тогда многие были уверены, что недопонимание связано с репризами: якобы они обвиняли друг друга в заимствовании. Однако, по словам Нины Федоровой, дело было совсем в другом. Она рассказала, что в то время цирку на Цветном бульваре был необходим ремонт, и Олег Попов пошел на прием к председателю Совета Министров СССР. Юрий Никулин отправился вместе с ним, они получили необходимую сумму.

Скандал якобы начался после описываемых событий. По словам Нины Федоровой, позднее Попов захотел отпраздновать свой юбилей в цирке, но Юрий Никулин якобы тут же поставил собственное условие. Артист подчеркнул, что если коллега хочет отмечать, то должен побелить потолок в кассе за свой счет. Тогда за него заступился Юрий Куклачев. Однако вынести подобные унижения артист не смог и вскоре уехал в Германию.

