"Хочу, чтобы смотрел супруг!": Ревва лишился девственности симпатичным парнем

На видеосервисе PREMIER вышло шоу "Блеф", в котором звезды врут друг другу и не краснеют. Ведущим стал Максим Галкин.





Соревноваться во лжи пришли Николай Басков и Александр Ревва. Звезды виртуозно врали и порой трудно было понять, правда их история или ложь. Но несколько правдивых историй из их жизни впечатлили Галкина.

Так, Александр Ревва рассказал, что однажды на частном концерте ему предлагали крупную сумму за эскорт-услуги.

"Новосибирск, меня приглашают на юбилей как певца. Очень богатая семья, – говорит Ревва. – Муж устраивает подарок жене, которой исполняется 50 лет. Женщина очень красивая. Я выхожу, Артур Пирожков дарит всем любовь и энергию. После выступления мне дарят дорогие часы и цветы. И тут в гримёрку заходит помощник этой женщины и говорит: "Александр, ваше выступление всем очень понравилось. Елена (именинница) хочет сделать вам подарок". Мероприятие проходило в отеле и она хотела пригласить меня в номер. Вопрос в 100 тысяч евро за VIP-услуги. Я бы, возможно, согласился, но было одно условие: чтобы смотрел супруг".

Кроме того, Ревва рассказал о своем первом сексуальном опыте и признался, что девственность он потерял только в 20 лет.

"Я был очень порядочным ребенком, долгое время жил с мамой, – признался Александр. – Висел на доске почета, где было написано: "Ими гордится школа". И вдруг мама уезжает на месяц. Как раз весна настала. Представляешь, 20 лет! Симпатичный парень, я не был тогда красивым, просто симпатичный. Я не выдерживаю и иду в ночной клуб, там знакомлюсь с девушкой. Ее звали Татьяна Григорьевна, она была на 5 лет старше меня. Я подхожу к ней и говорю: "Здравствуйте. Я Александр. Моя мама уехала в Норильск. Пожалуйста, помогите". Она была медицинским работником и со всем пониманием отнеслась к подростку. Мы поехали ко мне, и это продолжалось три дня".