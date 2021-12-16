Природа отдыхает? Звезда "Тайн следствия" высказалась о Ефремовых и Михалковых

Актриса Ольга Павловец рассказала о желании сына пойти по ее стопам.

Звезда многосерийного фильма "Тайны следствия" Ольга Павловец – представитель актерской династии. Бабушка артистки Ольга Пенчковская и дедушка Владимир Кочетков в свое время гастролировали с труппой Вахтанговского театра. Ее мама – Татьяна Павловец – преподает в санкт-петербургской академии театральных искусств. Отец знаменитости, Андрей Павловец, – звезда сериалов "Бандитский Петербург – 9", "Литейный" и других.

Актриса "Тайн следствия" Ольга Павловец не исключает, что ее старший сын Макар, который уже учится в пятом классе, когда-нибудь тоже будет сниматься в кино. Артистка часто берет мальчика на площадку. 11-летнему отпрыску знаменитости нравится наблюдать за творческим процессом.

"Макар уже начинает забрасывать удочки", - призналась звезда сериала "Тайны следствия".

Павловец поддержит любое решение сына по поводу будущей карьеры. Актриса считает, что мужчинам в киноиндустрии легче. Дескать, конкуренция при поступлении в театральный у мальчиков-абитуриентов ниже.

Мнение о том, что на детях талантливых людей природа отдыхает, Ольга Павловец не разделяет. Все очень индивидуально, считает звезда "Тайн следствия". В пример актриса привела династию Ефремовых, в которой, по ее мнению, талантливо каждое поколение.

"То же самое с семьей Михалкова. Анна — очень одаренная актриса", – рассудила Ольга.

Павловец не отрицает, что детям, чьи родители близки к индустрии, легче в профессии. Впрочем, стать талантливым благодаря полезным связям нельзя. Актриса сочувствует детям, которые сталкиваются со славой слишком рано. С возрастом юные актеры рискуют потерять востребованность. Забвение для людей, которые взрослели в лучах популярности, может стать трагедией и привести к плачевным последствиям.