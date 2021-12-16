"В шею": народ гонит с экрана ленивых актеров "Тайн следствия"

За что раскритиковали 21-й сезон ленты "Тайны следствия".

На телеканале "Россия 1" стартовал 21-й сезон сериала "Тайны следствия". Зрители уже успели познакомиться с несколькими эпизодами ленты. У поклонников истории о подполковнике Юстиции Марии Швецовой в исполнении актрисы Анны Ковальчук много претензий к новой части.

Во-первых, говорят критики, "Тайны следствия" перестали быть душевными. Картина стала совсем другой – поменялся стиль, манера ведения диалогов, интерьеры. Во-вторых, из речи артистов исчезли интонации – в диалогах они перестали давать "человеческий отклик". "Как будто в зомби все превратились", – сетуют пользователи Сети.

Актеры, отмечают постоянные зрители, в новом сезоне в целом играют из рук вон плохо. Создалось впечатление, что каст "Тайн следствия" отрабатывает повинность, дескать, артистов силой согнали на площадку и заставили произносить текст. Людей, которые не хотят работать, считают интернет-обитатели, надо "гнать в шею" из кадра.

Расстроила зрителей смена музыкального оформления. В новых сериях исчезли вставки с аккордеоном. Без привычной мелодии на фоне "Тайны следствия" воспринимаются иначе. Ругают фанаты сериала художника по костюмам. Персонажи на экране одеты совсем нелогично. Например, у Швецовой не к случаю наряды с декольте, а Платонов в любую погоду в курточке.

Впрочем, несмотря на критику, сериал "Тайны следствия" продолжают смотреть. За 20 лет аудитория уже сроднилась с персонажами ленты. Новые серии радуют поклонников динамичным, тщательно продуманным сюжетом, отсутствием затянутости и занудства. Доволен народ и любовной линией – она, как рассуждают в Сети, развивается плавно, поэтому очень убедительна. Персонажей много, но они хорошо прописаны и в них никто не путается.