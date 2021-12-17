"Следи за своим ртом": доведенная Водонаева сорвалась

Алена Водонаева высказалась о правилах этикета.

Журналистка решила обсудить со своими подписчиками правила столового этикета. В частности, Алена поделилась, что ее раздражает принятое в обществе пожелание "приятного аппетита". По мнению Водонаевой, это отвлекает от приема пищи и ставит в неловкое положение. Звезда написала длинный текст, очевидно, что эта привычка долго ее доводила, и она сорвалась. "Следи за собой. За своим ртом и своей тарелкой (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказалась Алена.

Подписчики бурно отреагировали на предложенную тему и стали активно делиться мнениями. Также многие отметили внешность Водонаевой. "Еще бесит, когда ешь, жуешь, а официант подходит и спрашивает, вам все нравится?", "Сколько нервных людей в коммннтах, которых легко выбешивает одна лишь фраза", "Да, сидишь на обеде и каждый, кто в столовую заходит желает. А у меня и так аппетит отменный", "Тоже не люблю эту фразу слышать и говорить", "Задумалась об этом только сейчас и разделяю точку зрения!", "Соглашусь с каждым словом, лучше и не скажешь", "Алена! Ты умница! Согласна на все 100", – написали комментаторы.

Ранее Алена Водонаева откровенно рассказала о своих интимных предпочтениях. Журналистка поделилась фото своих длинных ногтей, которые вызвали бурную реакцию. В итоге разговор Алены с подписчиками ушел в другое русло, она решила поделиться информацией о своих желаниях.