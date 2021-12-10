"Диаметр и творческий подход": Водонаева откровенно рассказала о своих интимных предпочтениях

Журналистка выложила необычное фото, на которым вблизи видно ее экстравагантный маникюр. У Алены длинные заостренные ногти ярко-красного оттенка. Руку девушка сложила в знаменитый жест рокеров и сфотографировала на фоне плаката группы "Гражданская оборона". "Кто на чем рос (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Водонаева.
Поклонникам креативное фото понравилось, они стали обсуждать музыкальные предпочтения и маникюр Алены. Однако в какой-то момент общение с фанатами пошло в другое русло.
Одна из подписчиц написала: "Сколько сантиметров?", имея в виду длинну ногте. Но Водонаева неожиданно решила поделиться своими интимными предпочтениями, немного шокировав фанатов. "Сантиметры роли не играют. Только диаметр и творческий подход", – откровенно призналась журналистка.
Впрочем, разговоры на личные темы и откровенные фото давно не удивляют подписчиков Алены Водонаевой. Она регулярно выкладывает провокационные снимки и свободно говорит о личной жизни. Недавнее фото Алены в белье в номере отеля очень понравилось ее поклонникам. Ее закидали восторженными комментариями и похвалили за смелость.