"Денег не жалко": Жуков из "Руки вверх!" отбил жену за миллион долларов

Сергей Жуков рассказал о борьбе за любимую. Фронтмен группы "Руки вверх!" схитрил ради личной жизни.

Легенда 90-х и потрясающий певец Сергей Жуков счастлив в браке с Региной Бурд уже 17 лет. У пары появилось на свет трое детей, и влюбленные не желают на этом останавливаться. Лидер группы "Руки вверх!" души не чает в избраннице и по-прежнему восхищается ей.

Артист сообщил, как непросто ему было построить семью. Закрутив роман с Региной Бурд, Сергей Жуков никак не мог избавить ее от работы. Дело в том, что она состояла в группе "Сливки", а руководство музыкального коллектива не собиралось отпускать поп-диву со сцены.

Всеми правдами и неправдами музыкант уговаривал коллег проститься с Региной Бурд. Сергей Жуков был готов практически на все, любовь вскружила голову. Солисту "Руки вверх!" даже поступило внезапное предложение — выкупить любимую, отдав крупную сумму денег.

Мужчине открыто дали понять, что Регина Бурд не просто симпатичная девушка, а жена за миллион долларов. На сделку Сергей Жуков не согласился, но отбить пассию от работы ему все-таки удалось — она забеременела.

"Мне, конечно, не жалко за такую женщину никаких денег", — передал свои мысли лидер "Руки вверх!". При этом музыкант признался, что Регина Бурд не трясет с него финансы, хотя имеет на это право. Жена не позволяет себе даже залезть к нему в карман.