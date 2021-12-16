"Примотали к ограде": Жуков пострадал из-за нападения в Москве

Солист группы "Руки вверх!" признался, что 25 лет профессиональной деятельности прошли безынтересно, поскольку скандалы происходили крайне редко. Всю жизнь Сергей Жуков мечтал, чтобы о нем написали какую-нибудь желтуху в прессе, которая развеет скуку.
В интервью певец выдал пару увлекательных историй с необычным сюжетом. Одна из них произошла с журналистом Михаилом Филимоновым. Этот мужчина отличался написанием каверзных текстов, которые нравились не каждому артисту.
"Однажды его на Тверской поймали молодые бритоголовые пацаны и скотчем примотали к ограде. И на него наклеили его газету со статьей. И так получилось, что эта статья была про "Руки вверх!" — рассказал Сергей Жуков.
Тогда журналист решил, что ему мстят члены музыкального коллектива, и стал еще более изощренно отзываться о группе. В итоге пострадал Сергей Жуков — корреспондент точил на него зуб, и разгорелся конфликт.
При этом "Руки вверх!" к нападению были вообще не причастны, и даже не знали о происшествии. В конце концов Михаил Филимонов и Сергей Жуков наладили отношения. Журналист понял, что с ним поквитался кто-то другой.
Напомним, также музыкант рассказал о статье с фото, где его представили голым в компании проституток. Сергей Жуков обомлел, когда увидел бесславный материал в газете.