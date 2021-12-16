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Шоу-бизнес
"Примотали к ограде": Жуков пострадал из-за нападения в Москве

"Примотали к ограде": Жуков пострадал из-за нападения в Москве

Звезда 90-х Сергей Жуков поделился подробностями грубого унижения. История об атаке на улице запомнилась надолго.
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Солист группы "Руки вверх!" признался, что 25 лет профессиональной деятельности прошли безынтересно, поскольку скандалы происходили крайне редко. Всю жизнь Сергей Жуков мечтал, чтобы о нем написали какую-нибудь желтуху в прессе, которая развеет скуку.

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"Голый с проститутками": Сергей Жуков стал жертвой папарацци

 Сергей Евгеньевич Жуков

Сергей Евгеньевич Жуков певец

В интервью певец выдал пару увлекательных историй с необычным сюжетом. Одна из них произошла с журналистом Михаилом Филимоновым. Этот мужчина отличался написанием каверзных текстов, которые нравились не каждому артисту.

"Однажды его на Тверской поймали молодые бритоголовые пацаны и скотчем примотали к ограде. И на него наклеили его газету со статьей. И так получилось, что эта статья была про "Руки вверх!" — рассказал Сергей Жуков.

Тогда журналист решил, что ему мстят члены музыкального коллектива, и стал еще более изощренно отзываться о группе. В итоге пострадал Сергей Жуков — корреспондент точил на него зуб, и разгорелся конфликт.

При этом "Руки вверх!" к нападению были вообще не причастны, и даже не знали о происшествии. В конце концов Михаил Филимонов и Сергей Жуков наладили отношения. Журналист понял, что с ним поквитался кто-то другой.

Напомним, также музыкант рассказал о статье с фото, где его представили голым в компании проституток. Сергей Жуков обомлел, когда увидел бесславный материал в газете.


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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 декабря 2021, 17:22 Источник: Youtube/Super ✓ Надежный источник
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