"Примотали к ограде": Жуков пострадал из-за нападения в Москве

Звезда 90-х Сергей Жуков поделился подробностями грубого унижения. История об атаке на улице запомнилась надолго.

Солист группы "Руки вверх!" признался, что 25 лет профессиональной деятельности прошли безынтересно, поскольку скандалы происходили крайне редко. Всю жизнь Сергей Жуков мечтал, чтобы о нем написали какую-нибудь желтуху в прессе, которая развеет скуку.

В интервью певец выдал пару увлекательных историй с необычным сюжетом. Одна из них произошла с журналистом Михаилом Филимоновым. Этот мужчина отличался написанием каверзных текстов, которые нравились не каждому артисту.

"Однажды его на Тверской поймали молодые бритоголовые пацаны и скотчем примотали к ограде. И на него наклеили его газету со статьей. И так получилось, что эта статья была про "Руки вверх!" — рассказал Сергей Жуков.

Тогда журналист решил, что ему мстят члены музыкального коллектива, и стал еще более изощренно отзываться о группе. В итоге пострадал Сергей Жуков — корреспондент точил на него зуб, и разгорелся конфликт.

При этом "Руки вверх!" к нападению были вообще не причастны, и даже не знали о происшествии. В конце концов Михаил Филимонов и Сергей Жуков наладили отношения. Журналист понял, что с ним поквитался кто-то другой.

Напомним, также музыкант рассказал о статье с фото, где его представили голым в компании проституток. Сергей Жуков обомлел, когда увидел бесславный материал в газете.