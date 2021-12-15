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Шоу-бизнес
"Олицетворение сексуальной фантазии": Ударившаяся в откровения Бледанс прикрыла наготу леопардовой шубой

"Олицетворение сексуальной фантазии": Ударившаяся в откровения Бледанс прикрыла наготу леопардовой шубой

Эвелина Бледанс показала кадры с новой фотосессии.
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Артистка решила порадовать подписчиков новыми откровенными фотографиями, которые всегда вызывают бурный интерес на ее странице. Бледанс сфотографировалась сидя на полу в красном белье, голое тело она слегка прикрыла леопардовой шубой. Образ вызвал неоднозначную реакцию, многим из подписчиков не понравился наряд, другие восхитились красотой ведущей.

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Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

"Вот это женщина", "Эвелина – красивая, шуба – не очень если честно", "Эвелина вы просто олицетворение мужской сексуально фантазии", "Вы просто бомба", "Эталон красоты!", "От таких снимков жарко! Красавица", "Невероятно красиво", "С такими горячими фото не холодно, обе фотки очень красивые", – написали комментаторы.

Ранее Эвелина Бледанс откровенно рассказала о причинах своего развода. Одним из решающих факторов стало поведение няни, которая также была поклонницей Эвелины. В какой-то момент девушка приревновала артистку к ее мужу и стала названивать ему ночами. Позже в прессе появилась информация, что он избил ее, чуть ли не убил. Выяснилось, что помощница сочинила историю, чтобы привлечь внимание, но Бледанс с мужем развелась.

Не менее откровенно артистка рассказала о своих интимных отношениях. Хоть она и не раскрывает имени нового любовника, признание в том, что сексуальная жизнь с годами становится только лучше от нее прозвучало.

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Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
15 декабря 2021, 19:36 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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