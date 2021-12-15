"Олицетворение сексуальной фантазии": Ударившаяся в откровения Бледанс прикрыла наготу леопардовой шубой

Артистка решила порадовать подписчиков новыми откровенными фотографиями, которые всегда вызывают бурный интерес на ее странице. Бледанс сфотографировалась сидя на полу в красном белье, голое тело она слегка прикрыла леопардовой шубой. Образ вызвал неоднозначную реакцию, многим из подписчиков не понравился наряд, другие восхитились красотой ведущей.
"Вот это женщина", "Эвелина – красивая, шуба – не очень если честно", "Эвелина вы просто олицетворение мужской сексуально фантазии", "Вы просто бомба", "Эталон красоты!", "От таких снимков жарко! Красавица", "Невероятно красиво", "С такими горячими фото не холодно, обе фотки очень красивые", – написали комментаторы.
Ранее Эвелина Бледанс откровенно рассказала о причинах своего развода. Одним из решающих факторов стало поведение няни, которая также была поклонницей Эвелины. В какой-то момент девушка приревновала артистку к ее мужу и стала названивать ему ночами. Позже в прессе появилась информация, что он избил ее, чуть ли не убил. Выяснилось, что помощница сочинила историю, чтобы привлечь внимание, но Бледанс с мужем развелась.
Не менее откровенно артистка рассказала о своих интимных отношениях. Хоть она и не раскрывает имени нового любовника, признание в том, что сексуальная жизнь с годами становится только лучше от нее прозвучало.