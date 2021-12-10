"Можно взасос?": женатый Чумаков позволил себе лишнее с известной ведущей

На днях артист стал гостем ютуб-шоу "Бар в большом городе". Алексей Чумаков сразу признался, что раньше не видел ни одного выпуска этого шоу, но зная, что его ведет Ирина Чеснокова, он не сомневался – надо идти. Польщенная ведущая в ответ призналась, что она со своей стороны знает все песни Алексея Чумакова и даже была на его концертах.
Такое признание окончательно растопило лед в сердце артиста, и он даже попросил разрешения поцеловать Чеснокову. Получив согласие, музыкант позволил себе лишнее.
"А можно взасос?" – поинтересовался раскрепощенный Чумаков.
Впрочем, эти слова оказались шуткой, и поцелуй Ирине достался лишь в щеку. В свое оправдание музыкант заявил, мол он боится, что женщине слишком понравится его язык. Общаясь с ведущей, музыкант со смехом подчеркнул: факт его женитьбы ничего не значит, но дальше флирта дело все равно не пошло.
Напомним, Алексей Чумаков уже восемь лет женат на Юлии Ковальчук. Судя по всему, пара очень счастлива. Прочности этого союза могут позавидовать многие. Вероятно, именно поэтому влюбленные иногда могут позволить себе лишнее в виде невинного флирта без какого-либо вреда для своих отношений.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Алексей Чумаков развлекся с чужой женой.